Zeytinlikler arasındaki 'bal'lı lezzet: 680 ton rekolte bekleniyor



Bu yıl, 2 bin 500 dekar alanda 25 civarında incir ağacının bulunduğu ilçede, 680 ton rekolte bekleniyor. Lezzeti ve kalitesiyle öne çıkan incirlerin hasat heyecanına, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve protokol üyeleri de ortak oldu.



Havran Kaymakamı Muhammed Evlice, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ve İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün ile incir bahçesinde üreticilerle buluşan Vali Ustaoğlu, çiftçilerle meyve topladı. Vali Ustaoğlu, konuşmasında coğrafi işaretli ürünlerin Balıkesir'in marka değerini ve tarımsal üretimdeki gücünü artırdığını belirterek, üreticilere bereketli bir sezon diledi.



AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey de Havran'da bir bahçede hasat programına katıldı. Canbey, Havran Ovası'nda yetişen bu bölgeye özel bir incir olan Havran siyah incirinin tescilli olduğunu hatırlatarak, "Balıkesir'in önemli değerlerinden birisinin hasadını yapıyoruz. Eşsiz lezzete sahip ve çok sevilerek tüketilen bir ürün. Bu aromayı başka bir yerde yakalamak mümkün değil. Kazdağları ve Madra Dağı'nın ortasında, bölgeye özgü ikliminde yetişen bu ürünü herkesin tatması gerekiyor diye düşünüyorum. Bereketli bir sezon diliyorum" dedi.



