Zeytinyağlı baklava ürettiler: Türkiye’de yeni bir çığır açmakta

Adana'da bir pastanede zeytinyağlı baklava üretilmeye başlandı. Kilosu 75 liradan günlük 14 tepsi satılan zeytinyağlı baklava, tüketiciler tarafından beğenilirken yakında yaygınlaşması ve kentteki tatlıcıların vitrinlerini süslemesi bekleniyor.

Haberler - İHA 29.11.2021 - 10:23 | Son Güncelleme : 29.11.2021 - 13:03

Zeytinyağlı baklava ürettiler: Türkiye’de yeni bir çığır açmakta - 1

’da geçmiş yıllara oranla yaklaşık yüzde 10-15’lik artışla 120 bin dekar alandan 60 bin ton zeytin hasadı yapılıyor. Kentteki zeytin üretimi de artınca zeytinyağı üretimi de arttı.  Bir pastanenin sahipleri baklavayı da tereyağı yerine zeytinyağı ile yaptı.

Zeytinyağlı baklava ürettiler: Türkiye’de yeni bir çığır açmakta - 2

Baklava, tüketiciler tarafından lezzetiyle tam not aldı. Kilosu 75 liradan satılan baklavadan, günde ortalama 14 tepsi tüketiliyor.

Zeytinyağlı baklava ürettiler: Türkiye’de yeni bir çığır açmakta - 3

“60 BİN TON ZEYTİN ÜRETİYORUZ”

Adana Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, Adana'da yaklaşık 120 bin dekarlık alandan 60 bin ton civarında zeytin rekolte elde edildiğini belirterek, "Bu zeytinlerin 40 bin tonu yağlık olan çeşitlerden. Zeytinyağı insan vücudunda damar sertleşmesini ve damarlardaki kolesterolü iyiye çevirme yönünde ciddi bir katkısı vardır. Zeytinyağlı baklava ’de yeni bir çığır açmakta. Bunun da ilimizde olması bizim için avantaj” diye konuştu.

Zeytinyağlı baklava ürettiler: Türkiye’de yeni bir çığır açmakta - 4

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Adana Şube Başkanı Bilal Serttaş, zeytinyağlı baklavanın yakında Adana mutfağına mal olmasını beklediklerini belirterek, "Dernek olarak biz böyle sağlıklı ürünlerin mutfaklarımızda olmasını özellikle Adana mutfağına mal olmasını destekliyoruz” dedi.

Zeytinyağlı baklava ürettiler: Türkiye’de yeni bir çığır açmakta - 5

İşletme sahiplerinden Teymur Koçaklı da ilgiden memnun olduklarını zeytinyağlı baklavanın kilosunun 75 liradan günde ortalama 14 tepsi satıldığını söyledi.

Zeytinyağlı baklava ürettiler: Türkiye’de yeni bir çığır açmakta - 6
Zeytinyağlı baklava ürettiler: Türkiye’de yeni bir çığır açmakta - 7
Zeytinyağlı baklava ürettiler: Türkiye’de yeni bir çığır açmakta - 8
Zeytinyağlı baklava ürettiler: Türkiye’de yeni bir çığır açmakta - 9
Zeytinyağlı baklava ürettiler: Türkiye’de yeni bir çığır açmakta - 10
Zeytinyağlı baklava ürettiler: Türkiye’de yeni bir çığır açmakta - 11
Zeytinyağlı baklava ürettiler: Türkiye’de yeni bir çığır açmakta - 12
Zeytinyağlı baklava ürettiler: Türkiye’de yeni bir çığır açmakta - 13
Zeytinyağlı baklava ürettiler: Türkiye’de yeni bir çığır açmakta - 14

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