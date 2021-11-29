Zeytinyağlı baklava ürettiler: Türkiye’de yeni bir çığır açmakta

“60 BİN TON ZEYTİN ÜRETİYORUZ”

Adana Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, Adana'da yaklaşık 120 bin dekarlık alandan 60 bin ton civarında zeytin rekolte elde edildiğini belirterek, "Bu zeytinlerin 40 bin tonu yağlık olan çeşitlerden. Zeytinyağı insan vücudunda damar sertleşmesini ve damarlardaki kolesterolü iyiye çevirme yönünde ciddi bir katkısı vardır. Zeytinyağlı baklava Türkiye’de yeni bir çığır açmakta. Bunun da ilimizde olması bizim için avantaj” diye konuştu.