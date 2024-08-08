Zift gibi akan Nilüfer Çayı kaynağından içilebilir
Bursa'daki Nilüfer Çayı, sanayi ve evsel atıklar nedeniyle kötü kokup ve simsiyah akıyor. Halk sağlığı için tehdit oluşturan Nilüfer Çayı'nın kaynağında içilebilir durumda olduğu belirlendi.
Uludağ'ın eteklerinde 850 metre rakımlı Aras Şelalesi'nden kaynağını alan, Nilüfer ve Mudanya ilçelerinden geçen Nilüfer Çayı, Bursa Ovası'nda Susurluk Çayı ile birleşerek Karacabey ilçesinden Marmara Denizi'ne dökülüyor.
Kestel, Gürsu ve Yıldırım ilçelerinden gelerek Osmangazi ilçesinde birleşen dereler de Nilüfer Çayı'nı besliyor.