Zihinsel engelli Elif’i kaçırdı, cinsel saldırıda bulundu, işkence yaptı!

İzmir’de zihinsel engelli Elif Ö., sosyal medyada tanıştığı Ramazan Öztürk tarafından kaçırıldı. Öztürk, zihinsel engelli kadını Afyonkarahisar’a götürüp cinsel saldırıda bulundu. Öztürk ile resmi nikahla evlenen kadın, Öztürk’ün fiziksel şiddetine de maruz kaldı. Ailesinin yanına dönen Elif Ö., bir süre sonra Öztürk hakkında suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Zihinsel engelli Elif’i kaçırdı, cinsel saldırıda bulundu, işkence yaptı! - 1

İzmir’de zihinsel engelli Elif Ö.’yü kaçırıp cinsel istismarda bulunan Ramazan Öztürk tutuklandı.

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Zihinsel engelli Elif’i kaçırdı, cinsel saldırıda bulundu, işkence yaptı! - 2

Mardin’in Ömerli ilçesinde yüzde 52 zihinsel engeli bulunan Elif Ö., 2 yıl önce sosyal medyada Afyonkarahisar’da yaşayan Ramazan Öztürk ile tanıştı.

Bir süre sonra, birlikte kaçıp evlenme teklifinde bulunan Ramazan Öztürk, iddiaya göre Elif Ö.’nün “Engelliyim, ailem izin vermez.” cevabı üzerine mesajlaşmaları yaymakla ve ailesine zarar vermekle tehdit etmeye başladı.

Durumu fark eden Elif Ö.’nün ailesi, 2023 Aralık’ta İzmir’e yerleşti.

Zihinsel engelli Elif’i kaçırdı, cinsel saldırıda bulundu, işkence yaptı! - 3

Ailenin İzmir’de ikamet ettiği adresi tespit eden Ramazan Öztürk, Mart 2024’te çöp atmaya çıkan Elif Ö.’yü kaçırıp, Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Yukarı Otluk köyüne götürüp cinsel saldırıda bulundu.

Afyonkarahisar Evlendirme Dairesi’nde resmi nikahla evlenen Ramazan Öztürk’ün fiziksel şiddetine maruz kalan Elif Ö., ailesinin yanına döndü.

Elif Ö.’nün ailesi, avukatları aracılığıyla Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Elif Ö., kaçırıldığını ifade ederek, “Sosyal medyada tanıştık. İzmir’de çöp atarken bıçakla beni kaçırdı. İşkence yapıyordu, saçlarımı kesmeye başladı, sonra makyaj yapmaya kalktı, bardak kırmaya başladı, bıçak saplamaya kalkıştı. Bir sürü şey oldu. Ben de işkenceden sonra Mardin’e babamın evine gittim. Ramazan’dan şikayetçiyim, şikayetimi geri çekmeyeceğim.” dedi.

Zihinsel engelli Elif’i kaçırdı, cinsel saldırıda bulundu, işkence yaptı! - 4

Suç duyurusunun ardından Ramazan Öztürk, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Öztürk, çıkarıldığı mahkemede, cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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