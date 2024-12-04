Zihinsel engelli Elif’i kaçırdı, cinsel saldırıda bulundu, işkence yaptı!

Ailenin İzmir’de ikamet ettiği adresi tespit eden Ramazan Öztürk, Mart 2024’te çöp atmaya çıkan Elif Ö.’yü kaçırıp, Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Yukarı Otluk köyüne götürüp cinsel saldırıda bulundu.

Afyonkarahisar Evlendirme Dairesi’nde resmi nikahla evlenen Ramazan Öztürk’ün fiziksel şiddetine maruz kalan Elif Ö., ailesinin yanına döndü.

Elif Ö.’nün ailesi, avukatları aracılığıyla Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Elif Ö., kaçırıldığını ifade ederek, “Sosyal medyada tanıştık. İzmir’de çöp atarken bıçakla beni kaçırdı. İşkence yapıyordu, saçlarımı kesmeye başladı, sonra makyaj yapmaya kalktı, bardak kırmaya başladı, bıçak saplamaya kalkıştı. Bir sürü şey oldu. Ben de işkenceden sonra Mardin’e babamın evine gittim. Ramazan’dan şikayetçiyim, şikayetimi geri çekmeyeceğim.” dedi.