Zihinsel engelli Elif’i kaçırdı, cinsel saldırıda bulundu, işkence yaptı!
İzmir’de zihinsel engelli Elif Ö., sosyal medyada tanıştığı Ramazan Öztürk tarafından kaçırıldı. Öztürk, zihinsel engelli kadını Afyonkarahisar’a götürüp cinsel saldırıda bulundu. Öztürk ile resmi nikahla evlenen kadın, Öztürk’ün fiziksel şiddetine de maruz kaldı. Ailesinin yanına dönen Elif Ö., bir süre sonra Öztürk hakkında suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
İzmir’de zihinsel engelli Elif Ö.’yü kaçırıp cinsel istismarda bulunan Ramazan Öztürk tutuklandı.