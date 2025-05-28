Zilhicce ayı 2025: Zilhicce ayında neler yapılır? Zilhicce ayı ibadetleri ve duaları nelerdir?

İslam dünyası için büyük bir öneme sahip olan Zilhicce ayı, hicri takvimin 12. ve son ayıdır. Hac ibadetinin eda edildiği, Kurban Bayramı'nın kutlandığı ve faziletli amellerle dolu bu ay, Müslümanlar için adeta bir maneviyat mevsimidir. 2025 yılında Zilhicce ayı, 28 Mayıs Çarşamba günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecektir. Zilhicce ayında hangi ibadetlerin yapılacağı ve hangi duaların okunacağı, bu mübarek günleri dolu dolu geçirmek isteyen Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Peki, Zilhicce ayında neler yapılır? İbadetleri ve duaları nelerdir?

Zilhicce ayı 2025: Zilhicce ayında neler yapılır? Zilhicce ayı ibadetleri ve duaları nelerdir? - 1

Zilhicce ayı ibadetleri ve duaları, hicri takvime göre Zilhicce ayının bugün başlaması nedeniyle tüm İslam camiası tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer alıyor. Zilhicce, kelime anlamıyla “hac yapılacak ay” demektir. Bu ayda milyonlarca Müslüman, Kâbe’ye yönelerek hac ibadetini yerine getirir. Aynı zamanda bu ayın ilk on günü, Kur’an ve hadislerde büyük faziletlere sahip olarak bildirilmiştir. Hac ayları, hicrî takvimdeki Şevval ve Zilka'de aylarının tamamı ile Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. Peki, Zilhicce ayında neler yapılır? Zilhicce ayı ibadetleri ve duaları nelerdir?

TÜRKİYE HABERLERİ

Zilhicce ayı 2025: Zilhicce ayında neler yapılır? Zilhicce ayı ibadetleri ve duaları nelerdir? - 2

ZİLHİCCE NE DEMEK?

Arapçada Zilhicce isminin anlamı Hac Sahibi veya "Hac Ayı" anlamına gelir. Bu ay boyunca dünyanın her yerinden Müslüman hacılar Kabe'yi ziyaret etmek için Mekke'de toplanır.

Zilhicce ayı 2025: Zilhicce ayında neler yapılır? Zilhicce ayı ibadetleri ve duaları nelerdir? - 3

ZİLHİCCE AYINDA NELER YAPILIR?

Hem hac mevsiminin hem de haram aylarının içerisinde yer alan bu ayın ilk on gününün faziletini Peygamber Efendimiz (sas) şöyle anlatmaktadır;

“Allah katında şu on günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur.” (Buhârî, Îdeyn, 11)

Zilhicce’nin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir.

Hz. Peygamber (sas) bugünlerden olan arefe gününde tutulan oruca ise ayrı bir önem vermiştir. Dolayısıyla bu günleri oruç vb. ibadetlerle değerlendirmek gerekir.Yorgun düşmeleri ihtimali bulunan hacıların zilhiccenin sekizinci ve dokuzuncu günlerinde, özellikle vakfenin yapıldığı arefe gününde oruç tutmaları mekruh sayılmıştır.

Zilhicce ayı 2025: Zilhicce ayında neler yapılır? Zilhicce ayı ibadetleri ve duaları nelerdir? - 4

Resûl-i Ekrem’den nakledilen, “Kesecek kurbanı olan kimse zilhicce ayı girince kurbanını kesinceye kadar saçından ve tırnaklarından hiçbir şey kesmesin”;meâlindeki hadisini (Müslim, “Eḍâḥî”, 42; Ebû Dâvûd, “Ḍaḥâyâ”, 2-3; İbn Mâce, “Eḍâḥî”, 11) dikkate alan Mâlikî, Şâfiî ve bir kısım Hanbelî fakihine göre kurban kesecek kişinin zilhicce ayı girince kurbanını kesinceye kadar saçlarını ve tırnaklarını kesmesi mekruhtur.

Hz. Peygamber’in, “Allah katında ibadet edilecek -sâlih amel işlenecek- günler içinde zilhiccenin ilk on gününden daha hayırlısı yoktur” (Ebû Dâvûd, “Ṣavm”, 61);

"Allah katında zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha değerlisi yoktur; bugünlerde tesbihi çok yapın; tahmîdi, tehlîli ve tekbiri çok söyleyin” buyurduğu nakledilir. (Şevkânî, Neylü’l-evṭâr, III, 354).

Zilhicce ayı 2025: Zilhicce ayında neler yapılır? Zilhicce ayı ibadetleri ve duaları nelerdir? - 5

ZİLHİCCE AYI DUASI NASIL OKUNUR?

Zilhicce ayının ilk on gününde zilkade ayının son gecesinden kurban bayramı gününe kadar akşam namazı ile yatsı namazı arasında kılınması tavsiye edilen namaz 4 rekattır. Her rekatta 1 Fatiha, 1 Felak, 1 Nas, 3 İhlas suresi ve 3 Ayet-el Kursi okunur.

Namazdan sonra ise şu dua okunur;

"Sübhanallahi zil izzeti vel ceberut. Sübhanallahi zil kudrati vel melekut. Sübhanel hayyillezi la yemut. La ilahe illa hüve yuhyi ve yümit ve hüve hayyün la yemut. Sübhanallahi Rabbil ibadi vel bilad. Velhamdülillahi kesiran tayyiben mübareken ala külli hal. Allahuekberu kebiran. Rabbena celle celalühü ve kudratühü bi külli mekan."

Zilhicce ayı 2025: Zilhicce ayında neler yapılır? Zilhicce ayı ibadetleri ve duaları nelerdir? - 6

ZİLHİCCE AYI İBADETLERİ NELERDİR?

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır.

Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah’tan ümit ediyorum.” (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]) buyurmuştur.

Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 63 [2440]; İbn Mâce, Sıyâm, 40 [1732]).

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