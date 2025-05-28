Zilhicce ayı 2025: Zilhicce ayında neler yapılır? Zilhicce ayı ibadetleri ve duaları nelerdir?
İslam dünyası için büyük bir öneme sahip olan Zilhicce ayı, hicri takvimin 12. ve son ayıdır. Hac ibadetinin eda edildiği, Kurban Bayramı'nın kutlandığı ve faziletli amellerle dolu bu ay, Müslümanlar için adeta bir maneviyat mevsimidir. 2025 yılında Zilhicce ayı, 28 Mayıs Çarşamba günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecektir. Zilhicce ayında hangi ibadetlerin yapılacağı ve hangi duaların okunacağı, bu mübarek günleri dolu dolu geçirmek isteyen Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Peki, Zilhicce ayında neler yapılır? İbadetleri ve duaları nelerdir?
Zilhicce ayı ibadetleri ve duaları, hicri takvime göre Zilhicce ayının bugün başlaması nedeniyle tüm İslam camiası tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer alıyor. Zilhicce, kelime anlamıyla “hac yapılacak ay” demektir. Bu ayda milyonlarca Müslüman, Kâbe’ye yönelerek hac ibadetini yerine getirir. Aynı zamanda bu ayın ilk on günü, Kur’an ve hadislerde büyük faziletlere sahip olarak bildirilmiştir. Hac ayları, hicrî takvimdeki Şevval ve Zilka'de aylarının tamamı ile Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. Peki, Zilhicce ayında neler yapılır? Zilhicce ayı ibadetleri ve duaları nelerdir?