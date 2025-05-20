Zilhicce ayı başladı mı, ne zaman başlayacak?
Mayıs ayının son günlerinde gözler Zilhicce ayı tarihine çevrildi. Dört gün süren Kurban Bayramı Zilhiccenin onuncu günü başlar ve dört gün devam eder. Peki, Zilhicce ayı başladı mı, ne zaman başlayacak?
Zilhicce, Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayıdır. Haram aylardan olan Zilhicce ayı, İslam'ın beş şartından biri olan hac ibadetinin yapıldığı, iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı'nın kutlandığı ay olmasıyla kutsal olarak kabul edilir. Zilhicce ayından önceki ay Zilkade, sonraki ay ise yeni yılın ilk ayı Muharrem ayıdır.