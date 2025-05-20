Zilhicce ayı başladı mı, ne zaman başlayacak?

Mayıs ayının son günlerinde gözler Zilhicce ayı tarihine çevrildi. Dört gün süren Kurban Bayramı Zilhiccenin onuncu günü başlar ve dört gün devam eder. Peki, Zilhicce ayı başladı mı, ne zaman başlayacak?

Zilhicce ayı başladı mı, ne zaman başlayacak? - 1

Zilhicce, Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayıdır. Haram aylardan olan Zilhicce ayı, İslam'ın beş şartından biri olan hac ibadetinin yapıldığı, iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı'nın kutlandığı ay olmasıyla kutsal olarak kabul edilir. Zilhicce ayından önceki ay Zilkade, sonraki ay ise yeni yılın ilk ayı Muharrem ayıdır.


TÜRKİYE HABERLERİ

Zilhicce ayı başladı mı, ne zaman başlayacak? - 2

ZİLHİCCE AYININ ÖNEMİ

Arapçada Zilhicce isminin anlamı Hac Sahibi veya "Hac Ayı" anlamına gelir. Bu ay boyunca dünyanın her yerinden Müslüman hacılar Kabe'yi ziyaret etmek için Mekke'de toplanır. Hac ibadeti bu ayın sekizinci, dokuzuncu ve onuncu günlerinde yapılır. Bu ayın dokuzuncu günü aynı zamanda arefe günüdür ve 10'unda sabah namazı vaktinden sonra Kurban Bayramı başlar, 13'üncü günün ikindi namazı vaktinde sona erer.

Mübarek Aylar'ın ikincisidir. Ayrıca haccın bir parçası ve tamamlayıcısı olan kurban kesme ibadeti de bu ayda yapılır. İslam aleminde bu gün Kurban Bayramı olarak kutlanır.

Zilhicce ayı başladı mı, ne zaman başlayacak? - 3

Mübarek Aylar'ın ikincisidir. Ayrıca haccın bir parçası ve tamamlayıcısı olan kurban kesme ibadeti de bu ayda yapılır. İslam aleminde bu gün Kurban Bayramı olarak kutlanır.

Zilhicce ayı başladı mı, ne zaman başlayacak? - 4

2025 ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN? 

2025 Zilhicce ayının ilk 10 gününün, 28 Mayıs 2025'te ayın görülmesinin ardından başlaması bekleniyor. 9 Zilhicce ( Arefe Günü ) 5 Haziran 2025'te, 10 Zilhicce (Kurban Bayramı) ise 6 Haziran 2025'te olacaktır. Hicri takvim ay takvimine dayandığından Zilhicce ayının 10 günü her yıl on gün önceye denk gelmektedir.

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