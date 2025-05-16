Zilhicce ayı ne zaman? 2025 Zilhicce tarihi

Zilhicce, Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayıdır. Haram aylardan olan Zilhicce ayı, İslam'ın beş şartından biri olan hac ibadetinin yapıldığı, iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı'nın kutlandığı ay olmasıyla kutsal olarak kabul edilir. Peki, Zilhicce ayı ne zaman? İşte 2025 Zilhicce tarihi...

Zilhicce ayı ne zaman? 2025 Zilhicce tarihi - 1

Arapçada Zilhicce isminin anlamı Hac Sahibi veya "Hac Ayı" anlamına gelir. Bu ay boyunca dünyanın her yerinden Müslüman hacılar Kabe'yi ziyaret etmek için Mekke'de toplanır. Hac ibadeti bu ayın sekizinci, dokuzuncu ve onuncu günlerinde yapılır. Bu ayın dokuzuncu günü aynı zamanda arefe günüdür ve 10'unda sabah namazı vaktinden sonra Kurban Bayramı başlar, 13'üncü günün ikindi namazı vaktinde sona erer.

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Zilhicce ayı ne zaman? 2025 Zilhicce tarihi - 2

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN?

Hicri takvime göre yılın 12. ve son ayı olan Zilhicce ayı, 7 Haziran Cuma günü başlayacak ve 19 Haziran'da sona erecek

Zilhicce ayı ne zaman? 2025 Zilhicce tarihi - 3

ZİLHİCCE'NİN İLK 10 GÜNÜ FAZİLETİ

Fecr sûresinin 2. âyetinde geçen “on gece” ile tercih edilen yoruma göre, hac ayı olan Zilhicce’nin ilk on gecesi kastedilmiştir (Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb, 31/148). Zilhiccenin ilk on gününün faziletine işaretle, Hz. Peygamber (s.a.s.) “Allah katında şu on günde işlenecek sâlih amelden daha sevimli bir amel yoktur.” buyurmuş, sahabîler: “Ey Allah’ın Resûlü! Allah uğrunda yapılacak cihattan da mı üstündür?” diye sormuşlar. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.); “Evet, Allah yolunda cihat etmekten de. Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihadı başka. (O, bundan üstündür.)” (Ebû Dâvûd, Savm, 61 [2438]; bkz. Buhârî, ʽÎdeyn, 11 [969]) buyurmuştur.

Zilhicce ayı ne zaman? 2025 Zilhicce tarihi - 4

Zilhicce’nin bu on gününün fazileti hac ibadetinin bu ayda yapılmasından kaynaklanmaktadır (İbn Hacer, Feth, 2/459). Zira bu günlerde hac ibadetinin bir kısım menâsiki yapılmakta bir kısmı da (ziyaret tavafı, şeytan taşlama gibi) ardından gelen teşrik günlerinde gerçekleştirilmektedir. Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan Kurban Bayramının arefesinde tutulan orucun da çok faziletli olduğu rivâyetlerde zikredilmiştir.

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