Zilhicce ayı ne zaman? 2025 Zilhicce tarihi
Zilhicce, Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayıdır. Haram aylardan olan Zilhicce ayı, İslam'ın beş şartından biri olan hac ibadetinin yapıldığı, iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı'nın kutlandığı ay olmasıyla kutsal olarak kabul edilir. Peki, Zilhicce ayı ne zaman? İşte 2025 Zilhicce tarihi...
Arapçada Zilhicce isminin anlamı Hac Sahibi veya "Hac Ayı" anlamına gelir. Bu ay boyunca dünyanın her yerinden Müslüman hacılar Kabe'yi ziyaret etmek için Mekke'de toplanır. Hac ibadeti bu ayın sekizinci, dokuzuncu ve onuncu günlerinde yapılır. Bu ayın dokuzuncu günü aynı zamanda arefe günüdür ve 10'unda sabah namazı vaktinden sonra Kurban Bayramı başlar, 13'üncü günün ikindi namazı vaktinde sona erer.