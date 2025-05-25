Zilhicce ayı ne zaman başlıyor/bitiyor? Zilhicce tarihleri

Kurban Bayramı'na günler kala gözler Zilhicce ayı tarihlerine çevrildi. Zilhicce ayı, İslam dininde "haram aylar" olarak bilinen dört aydan biridir. Bu aylar, savaş ve çatışmanın yasaklandığı, barış ve ibadetle geçirilmesi teşvik edilen dönemlerdir. Peki, Zilhicce ayı ne zaman başlıyor/bitiyor?

Zilhicce ayı ne zaman başlıyor/bitiyor? Zilhicce tarihleri - 1

Zilhicce ayı, İslam takviminin on ikinci ve son ayı olup, hac ibadeti ve Kurban Bayramı gibi önemli dini olayları barındıran mübarek bir dönemdir. Bu ay, Müslümanlar için manevi arınma ve ibadetlerin yoğunlaştırıldığı özel bir zaman dilimidir.

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Zilhicce ayı ne zaman başlıyor/bitiyor? Zilhicce tarihleri - 2

Zilhicce ayı, İslam dininde "haram aylar" olarak bilinen dört aydan biridir. Bu aylar, savaş ve çatışmanın yasaklandığı, barış ve ibadetle geçirilmesi teşvik edilen dönemlerdir. Zilhicce ayı, özellikle ilk on günüyle öne çıkar.

Zilhicce ayı ne zaman başlıyor/bitiyor? Zilhicce tarihleri - 3

ZİLHİCCE TAKVİMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı dini günler takvimine göre, Zilhicce ayı 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü başlayacak ve 25 Haziran 2025 Çarşamba günü sona erecek. Bu tarihler, hicri takvime göre 1 Zilhicce 1446 ile 29 Zilhicce 1446 tarihleri arasına denk gelmektedir.

Zilhicce ayı ne zaman başlıyor/bitiyor? Zilhicce tarihleri - 4

Zilhicce ayı, İslam dünyasında derin bir manevi öneme sahiptir. Hac ibadeti ve Kurban Bayramı gibi önemli dini vecibelerin yerine getirildiği bu ay, ibadetlerin yoğunlaştırılması ve manevi hayatın güçlendirilmesi için eşsiz bir fırsattır. 2025 yılında Zilhicce ayının başlangıç ve bitiş tarihlerini dikkate alarak, bu mübarek ayı en verimli şekilde değerlendirmek, manevi kazanç açısından büyük önem taşımaktadır.

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