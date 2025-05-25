Zilhicce ayı ne zaman başlıyor/bitiyor? Zilhicce tarihleri
Kurban Bayramı'na günler kala gözler Zilhicce ayı tarihlerine çevrildi. Zilhicce ayı, İslam dininde "haram aylar" olarak bilinen dört aydan biridir. Bu aylar, savaş ve çatışmanın yasaklandığı, barış ve ibadetle geçirilmesi teşvik edilen dönemlerdir. Peki, Zilhicce ayı ne zaman başlıyor/bitiyor?
Zilhicce ayı, İslam takviminin on ikinci ve son ayı olup, hac ibadeti ve Kurban Bayramı gibi önemli dini olayları barındıran mübarek bir dönemdir. Bu ay, Müslümanlar için manevi arınma ve ibadetlerin yoğunlaştırıldığı özel bir zaman dilimidir.