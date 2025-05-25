Zilhicce ayı ne zaman başlıyor/bitiyor? Zilhicce tarihleri

Zilhicce ayı, İslam dünyasında derin bir manevi öneme sahiptir. Hac ibadeti ve Kurban Bayramı gibi önemli dini vecibelerin yerine getirildiği bu ay, ibadetlerin yoğunlaştırılması ve manevi hayatın güçlendirilmesi için eşsiz bir fırsattır. 2025 yılında Zilhicce ayının başlangıç ve bitiş tarihlerini dikkate alarak, bu mübarek ayı en verimli şekilde değerlendirmek, manevi kazanç açısından büyük önem taşımaktadır.