Zilhicce ayının ilk 10 günü ne zaman? Zilhicce ayında oruç tutmanın faziletleri nelerdir?

İslam aleminde büyük öneme sahip olan Zilhicce ayı, Hicri takvime göre yılın son ayıdır. Bu mübarek ay, hem hac ibadeti hem de Kurban Bayramı ile bağlantılı olması nedeniyle fazileti yüksek zaman dilimlerinden biridir. Özellikle ilk 10 günü, Kur’an-ı Kerim ve hadislerde övgüyle anılmış, ibadetlerin kat kat sevap kazandırdığı günler olarak belirtilmiştir. Peki, Zilhicce ayının ilk 10 günü ne zaman? Zilhicce ayında oruç tutmanın faziletleri nelerdir?

Zilhicce ayının ilk 10 günü ne zaman? Zilhicce ayında oruç tutmanın faziletleri nelerdir? - 1

Zilhicce ayının ilk 10 günü ve yapılacak ibadetler, tüm İslam camiası tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir. Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Peki, Zilhicce ayının ilk 10 günü ne zaman? Zilhicce ayında oruç tutmanın faziletleri nelerdir?

TÜRKİYE HABERLERİ

Zilhicce ayının ilk 10 günü ne zaman? Zilhicce ayında oruç tutmanın faziletleri nelerdir? - 2

Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah’tan ümit ediyorum.” (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 63 [2440]; İbn Mâce, Sıyâm, 40 [1732]).

Zilhicce ayının ilk 10 günü ne zaman? Zilhicce ayında oruç tutmanın faziletleri nelerdir? - 3

2025 ZİLHİCCE AYININ İLK 10 GÜNÜ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı Hicri takvim verilerine göre:

Zilhicce ayı, 2025 yılında 28 Mayıs Çarşamba günü başladı.

Bu durumda Zilhicce'nin ilk 10 günü, 28 Mayıs - 9 Haziran 2025 tarihleri arasına denk gelmektedir.

Arefe günü ise 5 Haziran 2025 Perşembe günü, Kurban Bayramı ise 6 Haziran Cuma günü başlayacaktır.

Bu tarihler, hicri takvimde ayın görülmesine göre bazen bir gün farklılık gösterebilir.

Zilhicce ayının ilk 10 günü ne zaman? Zilhicce ayında oruç tutmanın faziletleri nelerdir? - 4

ZİLHİCCE AYINDA ORUÇ TUTMANIN FAZİLETLERİ

Zilhicce'nin ilk 9 gününde oruç tutmak, sünnet olup büyük sevaplarla müjdelenmiştir. Özellikle Arefe günü orucu, günahların affına vesile olacak kadar değerlidir.

Hadis-i şeriflerde Zilhicce oruçlarının fazileti İslam peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Allah katında Zilhicce'nin ilk on gününde yapılan amellerden daha sevimli bir amel yoktur.” (Buhari)

Bir başka hadis-i şerifte ise şöyle buyurulmuştur:

“Arefe günü tutulan oruç, geçmiş yılın ve gelecek yılın günahlarına kefaret olur.” (Müslim)

Bu hadisler, Zilhicce'nin özellikle ilk dokuz gününde tutulan oruçların ve yapılan ibadetlerin manevi değerini gözler önüne sermektedir.

Zilhicce ayının ilk 10 günü ne zaman? Zilhicce ayında oruç tutmanın faziletleri nelerdir? - 5

İLK 10 GÜNDE YAPILACAK İBADETLER

Oruç tutmak (özellikle Arefe günü)

Namazlara dikkat etmek, nafile ibadetleri artırmak

Kur’an-ı Kerim okumak

Tövbe ve istiğfar etmek

Sadaka vermek ve yardımlaşmak

Zikir ve tesbihatla meşgul olmak

Kurban ibadetine hazırlık yapmak

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