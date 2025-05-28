Zilhicce ayının ilk 10 günü ne zaman? Zilhicce ayında oruç tutmanın faziletleri nelerdir?
İslam aleminde büyük öneme sahip olan Zilhicce ayı, Hicri takvime göre yılın son ayıdır. Bu mübarek ay, hem hac ibadeti hem de Kurban Bayramı ile bağlantılı olması nedeniyle fazileti yüksek zaman dilimlerinden biridir. Özellikle ilk 10 günü, Kur’an-ı Kerim ve hadislerde övgüyle anılmış, ibadetlerin kat kat sevap kazandırdığı günler olarak belirtilmiştir. Peki, Zilhicce ayının ilk 10 günü ne zaman? Zilhicce ayında oruç tutmanın faziletleri nelerdir?
Zilhicce ayının ilk 10 günü ve yapılacak ibadetler, tüm İslam camiası tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir. Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Peki, Zilhicce ayının ilk 10 günü ne zaman? Zilhicce ayında oruç tutmanın faziletleri nelerdir?