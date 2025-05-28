Zilhicce ayının ilk 10 günü ne zaman? Zilhicce ayında oruç tutmanın faziletleri nelerdir?

ZİLHİCCE AYINDA ORUÇ TUTMANIN FAZİLETLERİ

Zilhicce'nin ilk 9 gününde oruç tutmak, sünnet olup büyük sevaplarla müjdelenmiştir. Özellikle Arefe günü orucu, günahların affına vesile olacak kadar değerlidir.



Hadis-i şeriflerde Zilhicce oruçlarının fazileti İslam peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:



“Allah katında Zilhicce'nin ilk on gününde yapılan amellerden daha sevimli bir amel yoktur.” (Buhari)



Bir başka hadis-i şerifte ise şöyle buyurulmuştur:



“Arefe günü tutulan oruç, geçmiş yılın ve gelecek yılın günahlarına kefaret olur.” (Müslim)



Bu hadisler, Zilhicce'nin özellikle ilk dokuz gününde tutulan oruçların ve yapılan ibadetlerin manevi değerini gözler önüne sermektedir.