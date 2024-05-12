Zilkade ayı ne zaman? 2024 Zilkade ayı tarihi
Zilkade (zülka‘de, zilki‘de) kamerî yılın şevvalden sonra, zilhicceden önce gelen on birinci ayıdır. Haram aylardan olduğu için “zü’l-ka‘deti’l-harâm” şeklinde de anılır. Peki, Zilkade ayı ne zaman?
Diyanet’in dini günler takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre Zilkade ayı yakın zaman içinde idrak edilmeye başlayacak. Bu ayın sona ermesinin ardından da kurban ayı olan Zilhicce başlayacak. Pek çok vatandaş da bu ay öncesinde tarih araştırmalarına başladı. İşte, 2024 Zilkade ayı tarihi...