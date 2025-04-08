Zilkade ayı ne zaman, haram aylarda oruç tutulur mu? (2025 Diyanet dini günler takvimi)

Zilkade ayının başlayacağı tarih tüm İslam dünyası tarafından sorgulanmaya başladı. Hicri takvime göre yılın 11. ayı olan Zilkade ayı, haram aylar olarak tanımlanan 4 aydan biridir. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in bir hadisinde "Haram Aylarda üç gün oruç tutana, Allahu Teâlâ 900 senelik oruç sevabı yazar" buyurulmuştur. Peki, 2025 Zilkade ayı ne zaman, haram aylarda oruç tutulur mu?

Zilkade ayı ne zaman, haram aylarda oruç tutulur mu? (2025 Diyanet dini günler takvimi) - 1

Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb ayları, İslam dininde haram aylar olarak tanımlanmaktadır. Haram ayların ilk ayı olan Zilkade ayında her türlü kötülük, saldırı, zulüm ve savaşın yasak olduğuna inanılır. Zilkade ayında oruç tutmak isteyen vatandaşlar ise Zilkade ayının başlayacağı tarihi ve faziletlerini merak ediyor. Peki, 2025 Zilkade ayı ne zaman, haram aylarda oruç tutulur mu?

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Zilkade ayı ne zaman, haram aylarda oruç tutulur mu? (2025 Diyanet dini günler takvimi) - 2

2025 ZİLKADE AYI NE ZAMAN?

Yayımlanan 2025 dini günler takvimiyle birlikte zilkade ayının başlayacağı tarih belli oldu.

Buna göre; 2025 zilkade ayı 29 Nisan 2025 Salı günü başlayacak ve 28 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Zilkade ayından sonra ise Zilhicce ayı başlayacak.

Zilkade ayı ne zaman, haram aylarda oruç tutulur mu? (2025 Diyanet dini günler takvimi) - 3

ZİLKADE AYI FAZİLETLERİ

Zilkade, onbir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in bayram günleri olan Şevval günlerinden sonra gelir. Yoğun maddi ve manevi ibadetlerin ardından gelen güzel bir aydır. Zilkade ayı fazileti haram aylardan biri olmasından gelir. Üçü peş peşe biri ayrı olmak üzere dört tane Haram ay bulunur.

Mübarek aylar ya da hürmet ayları olarak anılan bu aylar Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep’tir. Bu dört ayda her türlü kötülük, saldırı, zulüm ve savaş yasaklanmıştır. Bazı kaynaklarda Zilkade ayında meydana gelen olaylar arasında Hz. İbrâhim ile İsmâil’in Kâbe’nin temellerini yükseltmeleri, denizin Hz. Mûsâ için yarılması, Hz. Yûnus’un balığın karnından çıkması belirtilmiştir.

Ayrıca, İbn Abbas’ın, “Mûsâ’ya otuz gece vade verdik” âyetinde geçen (el-A‘râf 7/142) “otuz gece” ifadesini zilkade ayı olarak yorumladığı nakledilir.

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