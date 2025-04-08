Zilkade ayı ne zaman, haram aylarda oruç tutulur mu? (2025 Diyanet dini günler takvimi)
Zilkade ayının başlayacağı tarih tüm İslam dünyası tarafından sorgulanmaya başladı. Hicri takvime göre yılın 11. ayı olan Zilkade ayı, haram aylar olarak tanımlanan 4 aydan biridir. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in bir hadisinde "Haram Aylarda üç gün oruç tutana, Allahu Teâlâ 900 senelik oruç sevabı yazar" buyurulmuştur. Peki, 2025 Zilkade ayı ne zaman, haram aylarda oruç tutulur mu?
Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb ayları, İslam dininde haram aylar olarak tanımlanmaktadır. Haram ayların ilk ayı olan Zilkade ayında her türlü kötülük, saldırı, zulüm ve savaşın yasak olduğuna inanılır. Zilkade ayında oruç tutmak isteyen vatandaşlar ise Zilkade ayının başlayacağı tarihi ve faziletlerini merak ediyor. Peki, 2025 Zilkade ayı ne zaman, haram aylarda oruç tutulur mu?