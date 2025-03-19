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Zimem geleneği Ramazan ayında da devam ediyor: Dar gelirli vatandaşların borçları kapatıldı

Elazığ’da Osmanlı geleneği olan zimem geleneği sürdürülüyor. Kentte bir dernek yönetimi tarafından 3 bakkalda vatandaşların borçlarının bulunduğu veresiye defteri kapatıldı.

Zimem geleneği Ramazan ayında da devam ediyor: Dar gelirli vatandaşların borçları kapatıldı - 1

Her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da Osmanlı geleneği olan, zimem defteri geleneği sürdürülüyor. İbrahim Kayaoğlu ve beraberindekiler, Aksaray Mahallesi’nde bulunan markete ziyarette bulunup veresiye defterinde adı bulunan dar gelirli vatandaşların borçlarını kapattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Zimem geleneği Ramazan ayında da devam ediyor: Dar gelirli vatandaşların borçları kapatıldı - 2

''GELENEĞİ DEVAM ETTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ''

İbrahim Kayaoğlu, zimem geleneği hakkında şu ifadeleri kullandı:

''Bugün de Elazığ’da Aksaray Mahallesi’ndeyiz. Depremden sonra mahallede bulunan birçok ev de yıkıldı. Ama yine, mahalle sakinlerimiz mevcut. Özellikle dar gelirli, insanların hakim olduğu yer. Daha çok Elazığ’ımızın Aksaray, Esentepe, Hicret Mahallesi gibi yerlerdeki esnafımızı ziyaret ediyoruz. Dar gelirli insanlarımızın borçlarını kapatmaya çalışıyoruz.

Bu yıl sevindiğim olaylardan biri de insanlarımız bizim dışımızda gidip esnafımızla görüşüp borçları kapatıyor. Bu da çok güzel bir gelişme, duyarlı insanlarımızın sayısının bu noktada artması önemli. Biz de elçiyiz bu noktada bu elçilik görevini yaparken başkalarına örnek teşkil etmekte güzel bir duygu. Bu geleneği devam ettirmeyi hedefliyoruz.''

Zimem geleneği Ramazan ayında da devam ediyor: Dar gelirli vatandaşların borçları kapatıldı - 3

''4 AYDIR BORCUNU ÖDEYEMEYEN VARDI''

Aksaray Mahallesi esnafı Ahmet Demir, ''Bu dükkanımız babadan kalma, 45 senedir esnafız. Her sene olduğu gibi, bu sene de geleneğimiz devam etmektedir. Mahallemiz fakir bir mahalle, mahalle sakinlerinin durumları iyi değil. Öylesine müşterilerim var ki 4 aydır borcunu ödemeyez durumdaydılar. Böyle bir organizasyon düzenleyenlerden Allah razı olsun" diye konuştu.

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