Zimem geleneği Ramazan ayında da devam ediyor: Dar gelirli vatandaşların borçları kapatıldı

''GELENEĞİ DEVAM ETTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ''

İbrahim Kayaoğlu, zimem geleneği hakkında şu ifadeleri kullandı:

''Bugün de Elazığ’da Aksaray Mahallesi’ndeyiz. Depremden sonra mahallede bulunan birçok ev de yıkıldı. Ama yine, mahalle sakinlerimiz mevcut. Özellikle dar gelirli, insanların hakim olduğu yer. Daha çok Elazığ’ımızın Aksaray, Esentepe, Hicret Mahallesi gibi yerlerdeki esnafımızı ziyaret ediyoruz. Dar gelirli insanlarımızın borçlarını kapatmaya çalışıyoruz.

Bu yıl sevindiğim olaylardan biri de insanlarımız bizim dışımızda gidip esnafımızla görüşüp borçları kapatıyor. Bu da çok güzel bir gelişme, duyarlı insanlarımızın sayısının bu noktada artması önemli. Biz de elçiyiz bu noktada bu elçilik görevini yaparken başkalarına örnek teşkil etmekte güzel bir duygu. Bu geleneği devam ettirmeyi hedefliyoruz.''