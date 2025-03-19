Zimem geleneği Ramazan ayında da devam ediyor: Dar gelirli vatandaşların borçları kapatıldı
Elazığ’da Osmanlı geleneği olan zimem geleneği sürdürülüyor. Kentte bir dernek yönetimi tarafından 3 bakkalda vatandaşların borçlarının bulunduğu veresiye defteri kapatıldı.
Her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da Osmanlı geleneği olan, zimem defteri geleneği sürdürülüyor. İbrahim Kayaoğlu ve beraberindekiler, Aksaray Mahallesi’nde bulunan markete ziyarette bulunup veresiye defterinde adı bulunan dar gelirli vatandaşların borçlarını kapattı.