Zimmetine 567 bin lira geçiren sahte diplomalı belediye personeli için karar belli oldu: Hem hapis hem para cezası
Antalya’da Konyaaltı Belediyesi’ne bağlı bir şirkette çalışanların maaş ödemelerini yapan büro personeli Çiğdem B’nin, her ay kendisine fazla maaş ödemesi yaptığı ve sahte üniversite diplomasıyla yüksek maaş alarak zimmetine 567 bin lira geçirdiği suçlamasıyla yargılandığı davada karar belli oldu. Mahkeme Çiğdem B’yi 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ve 625 bin lira idari para cezasına çarptırdı. Çiğdem B, karara itiraz etti.
Konyaaltı Belediyesi’ne bağlı Konyaaltı Temizlik İnşaat Organizasyon Ticaret ve Sanayi A.Ş’de çalışanların maaş ödeme işlemlerini yapan büro personeli Çiğdem B’nin, kendi hesabına her ay birden fazla maaş ödemesi yaptığı tespit edildi.
Olayın ortaya çıkmasının ardından şirket tarafından yapılan incelemede, Çiğdem B’nin işe giriş sırasında belirttiği gibi üniversite mezunu olmadığı ortaya çıktı.
ZİMMETİNE 567 BİN LİRA GEÇİRDİ
Şirketin şikayeti üzerine başlatılan savcılık soruşturmasında görevlendirilen bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, Çiğdem B’nin fazla maaş ödemeleri, üniversite diplomasından kaynaklı oluşan maaş farkları ve diğer ödemelerle toplam 567 bin lirayı zimmetine geçirdiği belirlendi.Soruşturmanın ve bilirkişi raporlarının ardından Çiğdem B. hakkında, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçlarından 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.