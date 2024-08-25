Zimmetine 567 bin lira geçiren sahte diplomalı belediye personeli için karar belli oldu: Hem hapis hem para cezası

İddianamede ifadesine yer verilen Çiğdem B, Konyaaltı Belediyesi’nde işe girdiği dönemde ortaokul mezunu olduğunu belirterek, “Evde yapılan aramada ele geçirilen ve belediyedeki dosyamda bulunan diplomayı ben sunmadım, diploma suretini avukatım soruşturma dosyasında görüp bana verdi. İş yerinde çeşitli birimlerin tüm puantaj, özlük ve diğer işleri kapsayan düzenleme sorumluluğu sözlü olarak bana verildi. Maaş ödemelerinde listeye ismim birden çok kez yazıldığı ve hesabıma para geldiği doğru, bu şekilde işlem yapmam yönünde Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda vekaleten şirket yetkilisi olan T.E. talimat verdi.” dedi.

Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada Çiğdem B, suçlamaları kabul etmedi.

Çiğdem B, şirkete herhangi bir üniversite diploması sunmadığını, çalışmaları nedeniyle üniversite mezunu yevmiyesi üzerinden maaş aldığını, bahsedilen 567 bin liralık tutarın ise yanlış olduğunu belirterek, beraatini talep etti.