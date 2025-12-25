Zincir marketler hafta sonu kapanacak mı? BİM, A101, ŞOK ve Migros market pazar günü kapalı mı olacak?
Türkiye Perakendeciler Federasyonundan (TPF), 1 Eylül 2025 tarihinde zincir marketlerin pazar günleri kapalı olması önerisinde bulunmuş ve bu öneri değerlendirmeye alınmıştı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) işbirliğiyle düzenlenen çalıştayın ardından, esnaf, sanatkar ve perakendeciler, market zincirlerinin pazar günü kapalı olup olmaması konusunda anlaşmaya vardı. Peki, zincir marketler hafta sonu kapanacak mı? BİM, A101, ŞOK ve Migros market pazar günü kapalı mı olacak?
MARKETLER HAFTA SONU KAPALI MI OLACAK?
TPF'den yapılan açıklamaya göre Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) işbirliğiyle "Aileyle Pazar: Birlikte Tatil, Güçlü Toplum" başlıklı çalıştay düzenlendi. Çalıştaya kamu, akademi, medya ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Esnaf, sanatkarlar ile perakende sektörünün temsilcileri, Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda, pazar günü market zincirlerinin kapalı olması yönünde mutabakata vardı.
Buna göre; Ticaret Bakanlığı, konuyla ilgili yapılacak değerlendirmenin ardından alacağı kararla düzenlemenin uygulamaya konulup konmayacağına karar verecek.
BİM, A101, ŞOK, MİGROS VE CARREFOUR PAZAR GÜNÜ KAPALI MI OLACAK?
Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) ev sahipliğinde yapılan toplantıda, esnaf, sanatkarlar ile perakende sektörünün temsilcileri pazar günleri market zincirlerinin kapalı olması yönünde anlaşmaya vardı.
Ticaret Bakanlığı'nın değerlendirmesi sonucunda, market zincirlerinin pazar günü kapalı olmasına onay verilirse, BİM, ŞOK, A101, Migros, Carrefour, Mopaş ve daha birçok market pazar günleri kapalı olacak.
MARKETLERE AVRUPA MODELİ
TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün buradaki konuşmasında, sektörün tarihi bir gelişmenin arifesinde olduğunu belirtti.
Düzgün, sektör temsilcilerinin, Avrupa ülkelerinin çoğunda uygulanan pazar günü market zincirlerinin kapalı olması yönünde ortak bir mutabakata vardığını bildirdi.
Güçlü aile ve nitelikli istihdam için pazar günü tatil yapmanın şart olduğuna işaret eden Düzgün, şu ifadeleri kullandı:
“Bu mesele, aileyi koruma, çalışanı elde tutma, mesleği yeniden cazip hale getirme ve sürdürülebilir, nitelikli istihdamı inşa etme meselesidir. Bu düzenlemenin önünde hiçbir engel yoktur, artık son sözü Ticaret Bakanlığımızın söylemesini, nihai adımın atılmasını bekliyoruz. Bu karar, yalnızca sektörün değil, toplumun ortak beklentisidir.”
DÜZENLEME KÜÇÜK ESNAFI KORUYACAK
Programa katılan ATO Başkanı Gürsel Baran ise özellikle zincir marketlerdeki çalışma düzeni ve pazar mesailerinin, çalışanların aileleriyle aynı gün dinlenme ve birlikte vakit geçirme olanağını ortadan kaldırdığını belirtti.
Baran, geniş bir ekosistemde faaliyet gösteren perakende sektörünün stratejik olduğuna dikkati çekerek, "Çalışanların ailesiyle vakit geçirebildiği, sosyal hayatın korunabildiği bir çalışma düzeni, uzun vadede hem verimliliği artıracak hem de aileyi, toplumu ve ekonomiyi daha sağlam temeller üzerine oturtacaktır. Bu konunun çok boyutlu olduğunu unutmamak gerekir, sektörün rekabet gücü, ekonomik dengeler, tüketici beklentileri ve işletmelerin sürdürülebilirliği birlikte ele alınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de düzenlemenin küçük esnafı koruyacağını, çalışanların iş gücüne katılımını güçlendireceğini ve toplumsal huzuru artıracağını kaydetti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu'nun da katıldığı program kapsamında "Aile Kurumu ve Hukuki Perspektif", "Çalışan Psikolojisi ve İstihdam Sürekliliği", "Ekonomik Sürdürülebilirlik ve Sosyal Denge" ile "Pazar Tatilinin Ekonomik Rasyoneli" başlıklı oturumlar da gerçekleştirildi.