Zincirleme kaza karayolunu birbirine kattı. Yedi yaralı
29.01.2026 13:07
AA
Sivas'ın Gemerek ilçesinde sis nedeniyle meydana gelen trafik kazasında yedi kişi yaralandı.
Sivas'ta sis trafik kazasına neden oldu.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Sivas-Kayseri karayolunun Etlik Kavşağı mevkisinde, kırmızı ışıkta bekleyen M.S. (57) yönetimindeki 52 LH 500 plakalı tıra, Y.Y. (46) idaresindeki 68 EZ 777 plakalı TIR arkadan çarptı.
Sürücüleri öğrenilemeyen 58 ADZ 971 plakalı yolcu otobüsü ile 34 TD 4643 plakalı otomobil de bu araçlara çarparak durabildi.
Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan yedi kişi, Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.