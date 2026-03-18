Zincirlikuyu metrobüs durağını mesken tutmuştu, son işinde yakalandı
18.03.2026 10:32
AA
İstanbul'un en yoğun metrobüs duraklarından Zincirlikuyu'yu mesken tutan hırsız, altı kişinin telefonunu çaldı. Hırsızlık şüphelisi, metrobüs durağında gözaltına alınıp tutuklandı.
İstanbul'un en kalabalık metrobüs istasyonlarından Zincirlikuyu metrobüs durağını mesken tutan hırsız yakalandı.
İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yankesicilik suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
ALTI KİŞİNİN TELEFONU ÇALINDI
Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'nda 8 Ocak-27 Şubat tarihlerinde altı kişinin telefonunun çalınmasıyla ilgili yapılan çalışmada, şüpheli V.A'nın kalabalıktan faydalanarak metrobüs durağında bekleyen yolculara yaklaşıp, hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlendi.
METROBÜS DURAĞINDA YAKALANDI
Ekipler, şüpheliyi, teknik ve fiziki takip sonucu 5 Mart'ta Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'nda gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından yankesicilik suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.