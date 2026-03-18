Zincirlikuyu metrobüs durağını mesken tutmuştu, son işinde yakalandı

18.03.2026 10:32

İstanbul'un en yoğun metrobüs duraklarından Zincirlikuyu'yu mesken tutan hırsız, altı kişinin telefonunu çaldı. Hırsızlık şüphelisi, metrobüs durağında gözaltına alınıp tutuklandı.

İstanbul'un en kalabalık metrobüs istasyonlarından Zincirlikuyu metrobüs durağını mesken tutan hırsız yakalandı.

 

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yankesicilik suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

ALTI KİŞİNİN TELEFONU ÇALINDI

Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'nda 8 Ocak-27 Şubat tarihlerinde altı kişinin telefonunun çalınmasıyla ilgili yapılan çalışmada, şüpheli V.A'nın kalabalıktan faydalanarak metrobüs durağında bekleyen yolculara yaklaşıp, hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlendi.

METROBÜS DURAĞINDA YAKALANDI

​​​​​​​Ekipler, şüpheliyi, teknik ve fiziki takip sonucu 5 Mart'ta Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'nda gözaltına aldı.

 

Emniyetteki işlemlerinin ardından yankesicilik suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin, Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'nda kalabalıktan faydalanarak mağdurlara yaklaşıp hırsızlık eylemlerini gerçekleştirdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

