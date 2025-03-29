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Zincirlikuyu'da tüneli birbirine kattılar! Saldırmak isterken yürüyen merdivenden yuvarlandı

Zincirlikuyu’da metro ile metrobüsü birbirine bağlayan tünelde laf atma kavgası çıktı. Kavga sırasında iki kişi, birbirlerine tekme tokat saldırdı. Çevredekiler tarafından ayrılan kavga bitti denirken, G.B.’ye saldırmaya çalışan Duygu B., dengesini kaybedip yürüyen merdivenden yuvarlandı. G.B. gözaltına alınırken, Duygu B. hastaneye kaldırıldı.

Zincirlikuyu'da tüneli birbirine kattılar! Saldırmak isterken yürüyen merdivenden yuvarlandı - 1

Zincirlikuyu metrobüs istasyonu çıkışında iki kişi arasında kavga çıktı.

Olay, metro ile metrobüsü bağlayan tünelin Zincirlikuyu metrobüs istasyonu çıkışında yaşandı.

VİDEO - Gayrettepe metrobüs istasyonunda kavga! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı

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Zincirlikuyu'da tüneli birbirine kattılar! Saldırmak isterken yürüyen merdivenden yuvarlandı - 2

Edinilen bilgiye göre, metro istasyonunun metrobüs çıkışına doğru yakınlarıyla yürüyen Duygu B. ve G.B. arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı.

Zincirlikuyu'da tüneli birbirine kattılar! Saldırmak isterken yürüyen merdivenden yuvarlandı - 3

Tartışmanın büyümesi üzerine Duygu B., G.B.’ye tekme attı.

Yaşanan kavga sonrasında tarafların yakınları araya girerek iki kadını ayırdı.

Zincirlikuyu'da tüneli birbirine kattılar! Saldırmak isterken yürüyen merdivenden yuvarlandı - 4

DENGESİNİ KAYBEDİP MERDİVENDEN DÜŞTÜ

Ardından Duygu B. istasyonda yürüyen merdivene binerek yukarı çıkan G.B.’nin arkasından koşmaya başladı. Kadına saldıran Duygu B., G.B.’nin hamle yapmasıyla dengesini kaybederek merdivenlerden düştü.

Olayda Duygu B. yaralanırken, G.B. ise dışarı çıkarak olay yerinden uzaklaştı.

Olayın ardından yaralı Duygu B., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Zincirlikuyu'da tüneli birbirine kattılar! Saldırmak isterken yürüyen merdivenden yuvarlandı - 5

KASTEN YARALAMADAN İŞLEM YAPILDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen G.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınarak kasten yaralama suçundan hakkında adli işlem yapılan G.B., savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı.

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