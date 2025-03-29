Zincirlikuyu'da tüneli birbirine kattılar! Saldırmak isterken yürüyen merdivenden yuvarlandı

KASTEN YARALAMADAN İŞLEM YAPILDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen G.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınarak kasten yaralama suçundan hakkında adli işlem yapılan G.B., savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı.