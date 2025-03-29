Zincirlikuyu'da tüneli birbirine kattılar! Saldırmak isterken yürüyen merdivenden yuvarlandı
Zincirlikuyu’da metro ile metrobüsü birbirine bağlayan tünelde laf atma kavgası çıktı. Kavga sırasında iki kişi, birbirlerine tekme tokat saldırdı. Çevredekiler tarafından ayrılan kavga bitti denirken, G.B.’ye saldırmaya çalışan Duygu B., dengesini kaybedip yürüyen merdivenden yuvarlandı. G.B. gözaltına alınırken, Duygu B. hastaneye kaldırıldı.
Zincirlikuyu metrobüs istasyonu çıkışında iki kişi arasında kavga çıktı.
Olay, metro ile metrobüsü bağlayan tünelin Zincirlikuyu metrobüs istasyonu çıkışında yaşandı.
VİDEO - Gayrettepe metrobüs istasyonunda kavga! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı