Zıpkınlı saldırgan üç yıl sonra yine geldi, bu sefer öldürdü: Scooterlı katil en yakını çıktı!

ÜÇ YIL ÖNCE ZIPKINLA SALDIRMIŞ

Polis görüntüleri incelerken, öldürülen Rıdvan Direk'in ağabeyi C.D.'nin polise verdiği ifadede, öldürülen kardeşi Metin Direk'in, kardeşi Rıdvan Direk tarafından üç yıl önce zıpkın ve satırla yaralandığını söylediği öğrenildi.

Direk, kardeşi Rıdvan Direk'in psikolojisinin iyi olmadığını ve iki ay önce hastanede tedavi gördüğünü de anlattı.