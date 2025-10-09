Zıpkınlı saldırgan üç yıl sonra yine geldi, bu sefer öldürdü: Scooterlı katil en yakını çıktı!
Avcılar'da silahlı saldırıda yaşamını yitiren Metin Direk'in katili kardeşi çıktı. Olay yerine elektrikli scooter ile gelip araçla kaçtığı belirlenen Rıdvan Direk, tutuklandı. Direk'in ağabeyine üç yıl önce de zıpkın ve satırla saldırdığı belirlendi.
İstanbul Avcılar'da cinayete kurban giden Metin Direk'in kardeşi tarafından öldürüldüğü belirlendi.
Olay, Cihangir Mahallesi'nde 26 Eylül Cuma günü saat 09.30 sıralarında meydana geldi.