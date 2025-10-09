Zıpkınlı saldırgan üç yıl sonra yine geldi, bu sefer öldürdü: Scooterlı katil en yakını çıktı!

Avcılar'da silahlı saldırıda yaşamını yitiren Metin Direk'in katili kardeşi çıktı. Olay yerine elektrikli scooter ile gelip araçla kaçtığı belirlenen Rıdvan Direk, tutuklandı. Direk'in ağabeyine üç yıl önce de zıpkın ve satırla saldırdığı belirlendi.

İstanbul Avcılar'da cinayete kurban giden Metin Direk'in kardeşi tarafından öldürüldüğü belirlendi.

Olay, Cihangir Mahallesi'nde 26 Eylül Cuma günü saat 09.30 sıralarında meydana geldi.

Evine girmeye hazırlanan Metin Direk, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralanarak yaşamını yitirdi.

Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan incelemede dört adet 9 mm çapında boş kovan bulundu.

ELEKTRİKLİ SCOOTER İLE GELDİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, üzerinde gri polar, kot pantolon ve yüzünde beyaz renkte maske bulunan şüphelinin elektrikli bir scooterle olay yerine geldiği ve ardından aynı araçla kaçtığı belirlendi.

ÜÇ YIL ÖNCE ZIPKINLA SALDIRMIŞ

Polis görüntüleri incelerken, öldürülen Rıdvan Direk'in ağabeyi C.D.'nin polise verdiği ifadede, öldürülen kardeşi Metin Direk'in, kardeşi Rıdvan Direk tarafından üç yıl önce zıpkın ve satırla yaralandığını söylediği öğrenildi.

Direk, kardeşi Rıdvan Direk'in psikolojisinin iyi olmadığını ve iki ay önce hastanede tedavi gördüğünü de anlattı.

TUTUKLANDI

Bu gelişme üzerine Rıdvan Direk Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Şüpheli Rıdvan Direk'in, görgü tanıkları tarafından teşhis edildiği de öğrenildi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Ardından da çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

