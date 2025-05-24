Ziraat Bankası 150 gişe memuru alımı 2025: Başvuruları ne zaman bitecek? Yazılı sınav ne zaman?
Ziraat Bankası tarafından 150 gişe memuru alımı başvuruları sürmeye devam ediyor. Personel kadrosunu güçlendirmek için servis görevlisi (gişe memuru) alımı yapacak olan Ziraat Bankası'nın başvuruları 21 Mayıs tarihinde başladı. Sınava başvuran adaylar ise şimdi gözlerini gişe memuru yazılı sınavının yapılacağı tarihe çevirdi. Peki, Ziraat Bankası 150 gişe memuru alımı başvuruları ne zaman bitecek? Yazılı sınav ne zaman? İşte personel alımı kılavuzu.
2025 yılı içinde 150 gişe memuru alımı yapacağını açıklayan Ziraat Bankası'nın başvuruları devam ederken gözler bir yandan da yazılı sınav tarihine çevrildi. ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr adresi üzerinden başvuru kılavuzunu yayımlayan Ziraat Bankası 150 gişe memuru alımı yaparak kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Yayımlanan kılavuza göre adaylardan KPSS şartı aranmayacak. Peki, Ziraat Bankası 150 gişe memuru alımı başvuruları ne zaman bitecek? Yazılı sınav ne zaman?