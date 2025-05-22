Ziraat Bankası 150 gişe memuru alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler? Ziraat Bankası gişe memuru alımı sınavı ne zaman yapılacak?
Ziraat Bankası gişe memuru alımı başvurularının başlamasıyla birlikte, banka bünyesinde istihdam etmek isteyen adaylar ayrıntıları merak ediyor. Türkiye’nin köklü kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası, personel kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Banka, 2025 yılı itibarıyla 150 gişe memuru alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bu alım, özellikle bankacılık sektöründe kariyer hedefleyen adaylar için büyük bir fırsat sunuyor. Peki, Ziraat Bankası 150 gişe memuru alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler? Ziraat Bankası gişe memuru alımı sınavı ne zaman yapılacak?
Ziraat Bankası'nın yayımladığı ilanla birlikte, 150 kişilik gişe memuru pozisyonu için başvurular başladı. Banka, Türkiye genelindeki farklı şubelerde görevlendirmek üzere personel istihdam edecek. Peki, Ziraat Bankası 150 gişe memuru alımı başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?