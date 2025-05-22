Ziraat Bankası 150 gişe memuru alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler? Ziraat Bankası gişe memuru alımı sınavı ne zaman yapılacak?

ZİRAAT BANKASI İŞE ALIM BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



2. 01.01.1995 ve sonrası doğumlu olmak, (18 yaşını doldurmuş olmak)



3. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,



4. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,



5. Bankacılık Kanununa göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,



6. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmamak (resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenir),



7. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,



8. Yazılı sınava katılacak adaylar için Ek-1 Bölümler Tablosunda yer alan lisans bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak ya da Ağustos 2025 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,



9. Daha önce Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Servis Görevlisi Sınavı’nın mülakat aşamasında elenmemiş olmak.