Ziraat Bankası gişe memuru alımı sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?
Ziraat Bankası, Türkiye genelindeki şubelerinde yaşanan personel ihtiyacını karşılamak üzere 150 gişe görevlisi alımı gerçekleştireceğini duyurmuştu. Yapılan duyuruya göre, Ziraat Bankası gişe memuru alımları için sınav gerçekleştirilecek. Peki,Ziraat Bankası gişe memuru alımı sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?
21 Mayıs 2025 tarihinde başlayan Ziraat Bankası 150 gişe memuru alımı başvuru süreci, 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 23.59’a kadar devam edecek. Başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve istenen belgelerin belirtilen tarihler içerisinde sisteme yükleyen adaylar, sınava katılmaya hak kazanacak.