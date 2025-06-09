Ziraat Bankası gişe memuru alımı sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

Ziraat Bankası, Türkiye genelindeki şubelerinde yaşanan personel ihtiyacını karşılamak üzere 150 gişe görevlisi alımı gerçekleştireceğini duyurmuştu. Yapılan duyuruya göre, Ziraat Bankası gişe memuru alımları için sınav gerçekleştirilecek. Peki,Ziraat Bankası gişe memuru alımı sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

Ziraat Bankası gişe memuru alımı sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? - 1

21 Mayıs 2025 tarihinde başlayan Ziraat Bankası 150 gişe memuru alımı başvuru süreci, 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 23.59’a kadar devam edecek. Başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve istenen belgelerin belirtilen tarihler içerisinde sisteme yükleyen adaylar, sınava katılmaya hak kazanacak.

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Ziraat Bankası gişe memuru alımı sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? - 2

GİŞE MEMURU ALIMI SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, mülakat sürecine davet edilecek. Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 28 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 14:00’da başlayacak olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacak.

Ziraat Bankası gişe memuru alımı sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? - 3

GİŞE MEMURU ALIMI SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren "Sınav Giriş Belgesi"ni 23 Haziran 2025 Pazartesi gününden itibaren İstanbul Üniversitesi’nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.

Ziraat Bankası gişe memuru alımı sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? - 4

Adaylar sınava girebilmek için Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesini (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport) ibraz etmek zorundadırlar. Bunların dışında başka hiçbir belge sınava girebilmek için geçerli olmayacak.

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