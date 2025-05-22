Ziraat Bankası memur alımı 2025: Servis görevlisi (gişe memuru), uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı başvuruları ne zaman?
Ziraat Bankası 320, Ziraat Katılım Bankası ise 245 personel alımı yapmaya hazırlanıyor. Adaylardan KPSS puan şartı aranmazken yazılı sınavda başarılı olan adaylar mülakata davet edilecek. Sözlü sınavlarda toplam ilan edilen kontenjanın 4 katı kadar aday çağrılacak. Ziraat Bankası 100 Servis görevlisi, (gişe memuru) 200 Uzman Yardımcısı, 20 müfettiş yardımcısı alımı yapacak. Ziraat Katılım Bankası ise 75 uzman yardımcısı, 150 servis görevlisi ve 20 müfettiş yardımcısı ilanını yayımladı. İşte, başvurulara ilişkin detaylar..
Ziraat Bankası'nın yayımladığı ilanla birlikte, 150 kişilik gişe memuru pozisyonu için başvurular başladı. Gişe memurunun yanı sıra Ziraat Katılım Bankası ve Ziraat Bankası farklı kadrolara da alım yapacak. Banka, Türkiye genelindeki farklı şubelerde görevlendirmek üzere personel istihdam edecek. Peki, Ziraat Bankası 150 gişe memuru alımı başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?