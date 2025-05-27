Ziraat Bankası memur alımı: Gişe memuru alımı sınavı ne zaman yapılacak?

Ziraat Bankası, Türkiye genelindeki şubelerinde yaşanan personel ihtiyacını karşılamak üzere 150 gişe görevlisi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanla birlikte başvuru şartları, tarihler ve sınav süreci hakkında ayrıntılı bilgiler de paylaşıldı. Peki, Ziraat Bankası gişe memuru alımı sınavı ne zaman yapılacak?

Ziraat Bankası memur alımı: Gişe memuru alımı sınavı ne zaman yapılacak? - 1

Ziraat Bankası tarafından 150 gişe memuru alımı başvuru süreci 21 Mayıs 2025 tarihinden bu yana sürüyor. Yayımlanan ilana göre, başvuru süreci 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 23.59’a kadar devam edecek.  Tüm değerlendirme aşamaları sonunda başarılı bulunan adaylar, Ziraat Bankası’nın çeşitli şubelerinde görevlendirilecek.

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Ziraat Bankası memur alımı: Gişe memuru alımı sınavı ne zaman yapılacak? - 2

ZİRAAT BANKASI GİŞE MEMURU ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvuru sürecini Ziraat Bankası’nın resmi internet adresi üzerinden takip ederek gerekli adımları tamamlayabilecek. Başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve istenen belgelerin belirtilen tarihler içerisinde sisteme yüklenmesi gerekiyor.

Ziraat Bankası memur alımı: Gişe memuru alımı sınavı ne zaman yapılacak? - 3

ZİRAAT BANKASI GİŞE MEMURU ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

Gişe görevlisi alımı için adaylara yazılı sınav uygulanacak. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, mülakat sürecine davet edilecek. Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 28 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 14:00’da başlayacak olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacak.

Ziraat Bankası memur alımı: Gişe memuru alımı sınavı ne zaman yapılacak? - 4

SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren "Sınav Giriş Belgesi"ni 23 Haziran 2025 Pazartesi gününden itibaren İstanbul Üniversitesi’nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.

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