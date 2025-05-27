Ziraat Bankası memur alımı: Gişe memuru alımı sınavı ne zaman yapılacak?
Ziraat Bankası, Türkiye genelindeki şubelerinde yaşanan personel ihtiyacını karşılamak üzere 150 gişe görevlisi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanla birlikte başvuru şartları, tarihler ve sınav süreci hakkında ayrıntılı bilgiler de paylaşıldı. Peki, Ziraat Bankası gişe memuru alımı sınavı ne zaman yapılacak?
Ziraat Bankası tarafından 150 gişe memuru alımı başvuru süreci 21 Mayıs 2025 tarihinden bu yana sürüyor. Yayımlanan ilana göre, başvuru süreci 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 23.59’a kadar devam edecek. Tüm değerlendirme aşamaları sonunda başarılı bulunan adaylar, Ziraat Bankası’nın çeşitli şubelerinde görevlendirilecek.