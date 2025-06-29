Ziraat Bankası personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ziraat Bankası gişe memuru alımı için süreç devam ediyor. Sürecin tamamlanması ardından 150 gişe memuru Ziraat Bankası bünyesinde istihdam edilecek. Peki, Ziraat Bankası personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ziraat Bankası’nın 28 Haziran 2025 tarihinde düzenlediği gişe memuru ve diğer pozisyonlara yönelik yazılı sınavın ardından, adaylar heyecanla sonuç tarihini bekliyor. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, açıklanacak değerlendirme sonuçlarının ardından mülakata davet edilecek. Davet süreci, Ziraat Bankası’nın resmi adresi üzerinden yayımlanacak.