Ziraat Bankası personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ziraat Bankası gişe memuru alımı için süreç devam ediyor. Sürecin tamamlanması ardından 150 gişe memuru Ziraat Bankası bünyesinde istihdam edilecek. Peki, Ziraat Bankası personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ziraat Bankası personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Ziraat Bankası’nın 28 Haziran 2025 tarihinde düzenlediği gişe memuru ve diğer pozisyonlara yönelik yazılı sınavın ardından, adaylar heyecanla sonuç tarihini bekliyor. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, açıklanacak değerlendirme sonuçlarının ardından mülakata davet edilecek. Davet süreci, Ziraat Bankası’nın resmi adresi üzerinden yayımlanacak.

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Ziraat Bankası personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bankadan veya İstanbul Üniversitesi’nden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sonuçların İstanbul Üniversitesi’nin ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr adresi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.

Ziraat Bankası personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

MÜLAKAT SÜRECİ 

Sorulan soruların 1. bölümden en az %70’ini, 2. bölümden en az %60’ını ve 3. bölümden en az %50’sini doğru cevaplandıran adaylar arasından puanı en yüksek adaydan başlanmak üzere her bir alan bazında alınması planlanan sayının 4 (dört) katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacak.

Ziraat Bankası personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

Mülakata çağırılmak üzere kontenjana giren adaylar www.ziraatbank.com.tr internet sitesinde ilan edilerek mülakata davet edilecek. Mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi gereken belgeler bu davette duyurulacak.

Mülakat neticesinde yapılan değerlendirme sonucu, başarılı ve yedek adaylar yine www.ziraatbank.com.tr internet sitelerinde duyurulacakt.

Adayların sözlü sınav sırasında gösterdikleri performansa göre alınması planlanan sayının altında veya üzerinde aday istihdam edilebilecektir.

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