Ziraat Bankası sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (Ziraat Bankası sınav sonuçlarında son durum)

ZİRAAT BANKASI MÜLAKATLARI NASIL OLACAK?

Sorulan soruların 1. bölümden en az %70’ini, 2. bölümden en az %60’ını ve 3. bölümden en az %50’sini doğru cevaplandıran adaylar arasından puanı en yüksek adaydan başlanmak üzere her bir alan bazında alınması planlanan sayının 4 (dört) katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacak.



Mülakat neticesinde yapılan değerlendirme sonucu, başarılı ve yedek adaylar yine www.ziraatbank.com.tr internet sitelerinde duyurulacak.