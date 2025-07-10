Ziraat Bankası sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (Ziraat Bankası sınav sonuçlarında son durum)

Ziraat Bankası personel alımı sınavları 28 Haziran 2025 Cumartesi günü gerçekleşti. Ankara, İstanbul-Anadolu, İstanbul-Avrupa olmak üzere 3 merkezde gerçekleşen sınav arından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. Peki, Ziraat Bankası gişe memuru alımı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ziraat Bankası sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (Ziraat Bankası sınav sonuçlarında son durum) - 1

Ziraat Bankası’nın 28 Haziran 2025’te düzenlediği yazılı sınavın ardından, adaylar büyük heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Sınav İstanbul Üniversitesi tarafından organize edildi ve sonuçlar, aynı üniversitenin sınav platformu üzerinden yayımlanacak. Adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla platform üzerinden sonuçlarına ulaşabilecek; itiraz hakkı ve itiraz süreçleri de aynı site üzerinden yürütülecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ziraat Bankası sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (Ziraat Bankası sınav sonuçlarında son durum) - 2

ZİRAAT BANKASI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçmiş yıllar verilerine göre, Ziraat Bankası sınav sonuçları genellikle yazılı sınavdan 10–15 iş günü içinde açıklanıyor. 2025 sınavı da 28 Haziran’da gerçekleştiğinden bu hesaba göre sonuçların 10–15 Temmuz tarihleri arasında platformda yer alması muhtemel.


Ziraat Bankası sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (Ziraat Bankası sınav sonuçlarında son durum) - 3

Sonuçlar İstanbul Üniversitesi sınav sistemi üzerinden yayımlanacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ile ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr adresinden sonuçlarına ulaşabilecek.

Ziraat Bankası sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (Ziraat Bankası sınav sonuçlarında son durum) - 4

ZİRAAT BANKASI MÜLAKATLARI NASIL OLACAK?

Sorulan soruların 1. bölümden en az %70’ini, 2. bölümden en az %60’ını ve 3. bölümden en az %50’sini doğru cevaplandıran adaylar arasından puanı en yüksek adaydan başlanmak üzere her bir alan bazında alınması planlanan sayının 4 (dört) katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacak.

Mülakat neticesinde yapılan değerlendirme sonucu, başarılı ve yedek adaylar yine www.ziraatbank.com.tr internet sitelerinde duyurulacak.

Ziraat Bankası sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (Ziraat Bankası sınav sonuçlarında son durum) - 5
DAHA FAZLA GÖSTER