Ziraat Bankası sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (Ziraat Bankası sınav sonuçlarında son durum)
Ziraat Bankası personel alımı sınavları 28 Haziran 2025 Cumartesi günü gerçekleşti. Ankara, İstanbul-Anadolu, İstanbul-Avrupa olmak üzere 3 merkezde gerçekleşen sınav arından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. Peki, Ziraat Bankası gişe memuru alımı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ziraat Bankası’nın 28 Haziran 2025’te düzenlediği yazılı sınavın ardından, adaylar büyük heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Sınav İstanbul Üniversitesi tarafından organize edildi ve sonuçlar, aynı üniversitenin sınav platformu üzerinden yayımlanacak. Adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla platform üzerinden sonuçlarına ulaşabilecek; itiraz hakkı ve itiraz süreçleri de aynı site üzerinden yürütülecek.