Zirai don desteği ne kadar, şartları neler? Zirai don vuran iller hangileri?

ZİRAİ DON DESTEĞİ NE KADAR, ŞARTLARI NELER?

Nisan ayında hava sıcaklıklarının çeşitli illerde -17 dereceyi bulmasıyla birçok kalemdeki ürünü don vurdu. Büyük zarara yol açan zirai don nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı da harakete geçti. Zirai dondan ötürü Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı ancak Tarım Sigortası (TARSİM) olmayan üreticilerin zararlarını karşılamak için yaptıkları harcamaları, hasar oranında ödenecek.



Don sel ve kuraklık gibi afetlerden etkilenmemek adına hayata geçirilen TARSİM'in prim bedelinin yüzde 70'i kadarını devlet karşılıyor. TARSİM, hasar tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.