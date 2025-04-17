Zirai don desteği ne kadar, şartları neler? Zirai don vuran iller hangileri?

Zirai don 36 ili etkiledi. Pek çok ürünü vuran zirai don için Bakanlık harekete geçti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ÇKS'ye kayıtlı olan çiftçilerin zararının karşılanacağını bildirdi. Başta kayısı, üzüm, incir, elma, erik, kiraz, vişne, fındık, ceviz, badem, şeftali, Trabzon hurması zirai dondan etkilenen ürünler oldu. Peki, zirai don desteği şartları belli mi?

Zirai don desteği ne kadar, şartları neler? Zirai don vuran iller hangileri? - 1

Nisan ayında hızlı hava değişimi ve şiddetli soğuklar nedeniyle yaklaşık 36 ilde zirai don etkili oldu. Saha çalışmaları henüz tamamlanmadı ancak çiftçilere destek açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Yumaklı zirai donun vurduğu bölgelerde çifçilere destek sağlanacağını bildirdi. Zirai don nedir?

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Zirai don desteği ne kadar, şartları neler? Zirai don vuran iller hangileri? - 2

ZİRAİ DON DESTEĞİ NE KADAR, ŞARTLARI NELER?

Nisan ayında hava sıcaklıklarının çeşitli illerde -17 dereceyi bulmasıyla birçok kalemdeki ürünü don vurdu. Büyük zarara yol açan zirai don nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı da harakete geçti. Zirai dondan ötürü Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı ancak Tarım Sigortası (TARSİM) olmayan üreticilerin zararlarını karşılamak için yaptıkları harcamaları, hasar oranında ödenecek.

Don sel ve kuraklık gibi afetlerden etkilenmemek adına hayata geçirilen TARSİM'in prim bedelinin yüzde 70'i kadarını devlet karşılıyor. TARSİM, hasar tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

Zirai don desteği ne kadar, şartları neler? Zirai don vuran iller hangileri? - 3

ZİRAİ DON VURAN İLLER

İlk belirlemelere göre zirai dondan etkilenenler iller; Malatya, Elazığ, Manisa, İzmir, Uşak, Denizli, Bursa, Eskişehir, Bilecik, Çanakkale, Yalova, Tekirdağ, Niğde, Karaman, Aksaray, Konya, Kırşehir, Sakarya, Karabük, Düzce, Bolu, Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Kahramanmaraş, Adıyaman, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Amasya, Tokat, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Samsun.

Zirai don desteği ne kadar, şartları neler? Zirai don vuran iller hangileri? - 4

ZİRAİ DON NEDİR?

Genellikle bahar aylarında yaşanan zirai don, hava sıcaklıklarının 0'ın altına düşmesiyle bitkilerin zarar görmesine yol açan duruma denir. Bu olayda, havaların aşırı doğumasıyla bitkilerin hücre içlerindeki su donar ve bozulmalar, çürümeler başlar.

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