Zirai don desteği ne kadar, şartları neler? Zirai don vuran iller hangileri?
Zirai don 36 ili etkiledi. Pek çok ürünü vuran zirai don için Bakanlık harekete geçti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ÇKS'ye kayıtlı olan çiftçilerin zararının karşılanacağını bildirdi. Başta kayısı, üzüm, incir, elma, erik, kiraz, vişne, fındık, ceviz, badem, şeftali, Trabzon hurması zirai dondan etkilenen ürünler oldu. Peki, zirai don desteği şartları belli mi?
Nisan ayında hızlı hava değişimi ve şiddetli soğuklar nedeniyle yaklaşık 36 ilde zirai don etkili oldu. Saha çalışmaları henüz tamamlanmadı ancak çiftçilere destek açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Yumaklı zirai donun vurduğu bölgelerde çifçilere destek sağlanacağını bildirdi. Zirai don nedir?