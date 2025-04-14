Zirai don haritası: Zirai don nedir, neden, kaç derecede olur?
Türkiye genelinde nisan ayındaki kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle yaşanan zirai dondan başta kayısı olmak üzere üzüm, incir, elma, erik, kiraz, vişne, fındık, ceviz, badem, şeftali, Trabzon hurması gibi ürünler etkilendi. Zirai don haritasıyla etkilenen iller paylaşıldı. Peki, zirai don nedir, kaç derecede olur?
Tarım alanında ciddi zararlara yol açabilen doğa olaylarından biri olan zirai don, çiftçilerin ve üreticilerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Özellikle bahar aylarında aniden düşen sıcaklıklar, meyve ağaçları ve sebze fideleri üzerinde yıkıcı etkiler yaratabiliyor. Peki, zirai don tam olarak nedir? Hangi şartlarda oluşur ve kaç derecede etkili olur?