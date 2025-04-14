Zirai don haritası: Zirai don nedir, neden, kaç derecede olur?

ZİRAİ DON KAÇ DERECEDE OLUR?

Zirai donun etkisi, sıcaklığın derecesine ve bitkinin dayanıklılığına göre değişkenlik gösterir. Genel olarak şu sıcaklık aralıklarında sınıflandırılır:



Hafif Zirai Don: 0°C ile -2.2°C arasında gerçekleşir. Bazı hassas bitkiler zarar görebilir.



Orta Şiddette Zirai Don: -2.2°C ile -4.4°C arasında görülür. Birçok meyve ağacı çiçeği ve genç filizler etkilenir.



Şiddetli Zirai Don: -4.4°C ve altındaki sıcaklıklarda oluşur. Yaygın ve ciddi tarımsal zararlara yol açabilir.