Zirai don, meyve bahçelerinde ürün bırakmadı: "22 yıldır ilk kez bu kadar şiddetli oldu

Kırıkkale'de nisan ayının ilk haftasında etkili olan dondurucu soğuk, tarım alanlarında ciddi zararlara yol açtı. 8 dönümlük kayısı ve ceviz bahçesi bulunan Hasan Tarık Bozkoyun, "22 yıldır bu bölgede böyle bir soğuk görmedik, eksi 7'yi görünce ağaçların hepsi zarar gördü" dedi.

Zirai don, meyve bahçelerinde ürün bırakmadı: "22 yıldır ilk kez bu kadar şiddetli oldu - 1

Türkiye genelinde nisan ayında etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, tarım alanlarında büyük hasara yol açtı. Kırıkkale'de de birçok tarım ürünü zirai dondan etkilendi.

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Zirai don, meyve bahçelerinde ürün bırakmadı: "22 yıldır ilk kez bu kadar şiddetli oldu - 2

Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyünde, 8 dönümlük kayısı ve ceviz bahçesi bulunan çiftçi Hasan Tarık Bozkoyun, 22 yıldır bu denli bir soğuk havayla ilk kez karşılaştıklarını belirtti.

Zirai don, meyve bahçelerinde ürün bırakmadı: "22 yıldır ilk kez bu kadar şiddetli oldu - 3

Bozkoyun, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, kayısı ve ceviz ağaçlarının tamamen zarar gördüğünü ifade etti.


Zirai don, meyve bahçelerinde ürün bırakmadı: "22 yıldır ilk kez bu kadar şiddetli oldu - 4

Eksi 8 dereceyi gördüklerini anlatan Bozkoyun, "Zirai dondan bölgedeki çiftçilerimiz gibi biz de etkilendik. 8 dönüm kayısı ve ceviz karışık meyve bahçemiz var. Şu anda bahçede hiçbir şey kalmadı.

Zirai don, meyve bahçelerinde ürün bırakmadı: "22 yıldır ilk kez bu kadar şiddetli oldu - 5

O gece eksi 7 dereceyi gördük. 22 yıldır bu bölgedeyim, ilk defa bu kadar şiddetli bir soğukla karşılaştık. Bu soğuk yüzünden ağaçlarımızın hepsi zarar gördü. Eksi 3 dereceyi gördüğümüzde bunu yönetebilmiştik ve kurtarmıştık. Ama eksi 7'yi görünce ağaçların hepsi zarar gördü" dedi.

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