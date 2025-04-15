Zirai don, meyve bahçelerinde ürün bırakmadı: "22 yıldır ilk kez bu kadar şiddetli oldu
Kırıkkale'de nisan ayının ilk haftasında etkili olan dondurucu soğuk, tarım alanlarında ciddi zararlara yol açtı. 8 dönümlük kayısı ve ceviz bahçesi bulunan Hasan Tarık Bozkoyun, "22 yıldır bu bölgede böyle bir soğuk görmedik, eksi 7'yi görünce ağaçların hepsi zarar gördü" dedi.
Türkiye genelinde nisan ayında etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, tarım alanlarında büyük hasara yol açtı. Kırıkkale'de de birçok tarım ürünü zirai dondan etkilendi.