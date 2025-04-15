Zirai don, meyve bahçelerinde ürün bırakmadı: "22 yıldır ilk kez bu kadar şiddetli oldu

O gece eksi 7 dereceyi gördük. 22 yıldır bu bölgedeyim, ilk defa bu kadar şiddetli bir soğukla karşılaştık. Bu soğuk yüzünden ağaçlarımızın hepsi zarar gördü. Eksi 3 dereceyi gördüğümüzde bunu yönetebilmiştik ve kurtarmıştık. Ama eksi 7'yi görünce ağaçların hepsi zarar gördü" dedi.