Zirai don nedir, ne demek? Çiftçilerin zararı karşılanacak mı? İşte zirai don olan iller
Zirai don, çiftçilikle ilgilenen vatandaşların merak edip araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Türkiye'nin 36 ilinde nisan ayındaki kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle yaşanan zirai don nedeniyle birçok bitki zarar gördü ve başta kayısı olmak üzere üzüm, incir, elma, erik, kiraz, vişne, fındık, ceviz, badem, şeftali, Trabzon hurması gibi ürünler etkilendi. Peki, zirai don nedir, ne demek? Çiftçilerin zararı karşılanacak mı? İşte zirai don olan iller.
Zirai don hakkında bilgiler merak edilmeye başladı. Son günlerde kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle 36 ilde zirai don yaşandı. Tarım ve çiftçilikle uğraşan vatandaşların mahsullerinde büyük kayıplara neden olan zirai don olayının nedenleri merak ediliyor. Peki, zirai don nedir, ne demek? Çiftçilerin zararı karşılaşanacak mı? İşte zirai don olan iller