Zirai don nedir, ne demek? Çiftçilerin zararı karşılanacak mı? İşte zirai don olan iller

ÇİFTÇİLERİN ZARARI KARŞILANACAK MI?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından yapılan açıklama şöyle;



"Zirai don yaşanan illerimizde, il ve ilçe müdürlüklerimiz ile TARSİM ekiplerimiz ilk andan itibaren sahada üreticimizin yanında yer almakta, hasar tespit çalışmalarını titizlikle yürütmektedir. Zirai don sigortası olmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerimizin zarar gören mahsullerinin üretimi için yaptıkları harcamaları, hasarı oranında karşılayacağız."