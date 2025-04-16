Zirai don nedir, ne demek? Çiftçilerin zararı karşılanacak mı? İşte zirai don olan iller

Zirai don, çiftçilikle ilgilenen vatandaşların merak edip araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Türkiye'nin 36 ilinde nisan ayındaki kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle yaşanan zirai don nedeniyle birçok bitki zarar gördü ve başta kayısı olmak üzere üzüm, incir, elma, erik, kiraz, vişne, fındık, ceviz, badem, şeftali, Trabzon hurması gibi ürünler etkilendi. Peki, zirai don nedir, ne demek? Çiftçilerin zararı karşılanacak mı? İşte zirai don olan iller.

Zirai don nedir, ne demek? Çiftçilerin zararı karşılanacak mı? İşte zirai don olan iller - 1

Zirai don hakkında bilgiler merak edilmeye başladı. Son günlerde kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle 36 ilde zirai don yaşandı. Tarım ve çiftçilikle uğraşan vatandaşların mahsullerinde büyük kayıplara neden olan zirai don olayının nedenleri merak ediliyor. Peki, zirai don nedir, ne demek? Çiftçilerin zararı karşılaşanacak mı? İşte zirai don olan iller

TÜRKİYE HABERLERİ

Zirai don nedir, ne demek? Çiftçilerin zararı karşılanacak mı? İşte zirai don olan iller - 2

ZİRAİ DON NEDİR?

Zirai don, hava sıcaklığının bitkilerin zarar görebileceği seviyelerin altına düşmesiyle oluşan don olayına verilen isimdir.
Bitkilerin gelişim döneminde gerçekleşen bu ani sıcaklık düşüşü, özellikle çiçeklenme veya meyve verme döneminde büyük ekonomik kayıplara yol açabilir.

Don, bitki hücrelerindeki suyun donarak genleşmesine ve hücre duvarlarının çatlamasına neden olur.

Zirai don nedir, ne demek? Çiftçilerin zararı karşılanacak mı? İşte zirai don olan iller - 3

ÇİFTÇİLERİN ZARARI KARŞILANACAK MI?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından yapılan açıklama şöyle;

"Zirai don yaşanan illerimizde, il ve ilçe müdürlüklerimiz ile TARSİM ekiplerimiz ilk andan itibaren sahada üreticimizin yanında yer almakta, hasar tespit çalışmalarını titizlikle yürütmektedir. Zirai don sigortası olmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerimizin zarar gören mahsullerinin üretimi için yaptıkları harcamaları, hasarı oranında karşılayacağız."

Zirai don nedir, ne demek? Çiftçilerin zararı karşılanacak mı? İşte zirai don olan iller - 4

ZİRAİ DON OLAN İLLER

Türkiye genelinde nisan ayında hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü ve kar yağışının yaşandığı 36 ilde zirai dondan pek çok tarım ürünü etkilendi.

İşte zirai dondan etkilenen iller;

Malatya, Elazığ, Manisa, İzmir, Uşak, Denizli, Bursa, Eskişehir, Bilecik, Çanakkale, Yalova, Tekirdağ, Niğde, Karaman, Aksaray, Konya, Kırşehir, Sakarya, Karabük, Düzce, Bolu, Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Kahramanmaraş, Adıyaman, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Amasya, Tokat, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Samsun.

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