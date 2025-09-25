Zirai don ödemelerinde son durum: 2025 zirai don desteği ne zaman, hangi ürünler için verilecek?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, zirai dondan etkilenen çiftçilere destek ödemeleri yapılıyor. Şubat-mart-nisan dönemlerinde yaşanan zirai don, 65 ilde genellikle meyve çeşitlerini etkiledi. Bölgelerde yapılan hasar tespit çalışmaları ardından üreticilere hasar oranları ve girdi maliyetleri hesaplanarak ödemeler yapılıyor. Çiftçiler zira don ödemeleri için takvim arayışına girdi.
Çiftçi Kayıt Sistemi'nde kaydı bulunan sigortalı veya sigortasız tüm üreticilere zirai don destekleri yatıyor. 23 milyon lira civarında, tarım sigortası olan çiftçilere ödemeleri yapılmaya başlamıştı. Ancak sigortası olmayan ve ÇKS'ne kayıtlı üreticilerin ödemelerinin de başlayacağını Bakan Yumaklı duyurmuştu. Peki, zirai don destek ödemeleri ne zaman yatacak?