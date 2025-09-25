Zirai don ödemelerinde son durum: 2025 zirai don desteği ne zaman, hangi ürünler için verilecek?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, zirai dondan etkilenen çiftçilere destek ödemeleri yapılıyor. Şubat-mart-nisan dönemlerinde yaşanan zirai don, 65 ilde genellikle meyve çeşitlerini etkiledi. Bölgelerde yapılan hasar tespit çalışmaları ardından üreticilere hasar oranları ve girdi maliyetleri hesaplanarak ödemeler yapılıyor. Çiftçiler zira don ödemeleri için takvim arayışına girdi.

Zirai don ödemelerinde son durum: 2025 zirai don desteği ne zaman, hangi ürünler için verilecek? - 1

Çiftçi Kayıt Sistemi'nde kaydı bulunan sigortalı veya sigortasız tüm üreticilere zirai don destekleri yatıyor. 23 milyon lira civarında, tarım sigortası olan çiftçilere ödemeleri yapılmaya başlamıştı. Ancak sigortası olmayan ve ÇKS'ne kayıtlı üreticilerin ödemelerinin de başlayacağını Bakan Yumaklı duyurmuştu. Peki, zirai don destek ödemeleri ne zaman yatacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

Zirai don ödemelerinde son durum: 2025 zirai don desteği ne zaman, hangi ürünler için verilecek? - 2

ZİRAİ DON DESTEKLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Şubat - Nisan dönemini kapsayan sürede 65 ildeki 16 farklı ürünü etkileyen zirai don nedeniyle üreticilere destek ödemeleri yapılıyor. 13 Nisan 2025 tarihine kadar ÇKS'de kaydı bulunan çiftçilerin İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince zararı tespit edilmesi durumunda ödeme söz konusu oluyor.

Tarım sigortası olan üreticilere ödemelerin yapıldığını bildiren Bakan Yumaklı, ÇKS'ye kayıtlı ancak sigortası olamayan çiftçilere de yaklaşık 23.5 milyar ödeme yapılacağını bildirmişti. Ödemeler Kasım sonuna kadar tamamlanacak. Böylece sigortalı ve sigortasız olmak üzere toplam 46,5 milyar lira hesaplara geçmiş olacak. Destekler, hasar oranı ve alanına göre ödeniyor.

Zirai don ödemelerinde son durum: 2025 zirai don desteği ne zaman, hangi ürünler için verilecek? - 3

Tarım sigortası yaptırmamış veya tarım sigortası olup don teminatı bulunmayan ve tarım sigortası don teminatı olan fakat tazminat alamamış çiftçiler ödemeden yararlanabiliyor.

Zirai dondan etkilenen ürünler; Antep fıstığı, armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, portakal, şeftali/nektarin, üzüm ve vişne.

Zirai don ödemelerinde son durum: 2025 zirai don desteği ne zaman, hangi ürünler için verilecek? - 4

Ürünlerin girdi maliyeti (01.09.2024 ila 13.04.2025'e kadar)

Antep fıstığı, armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik ve üzüm için 5.000 TL

Fındık 4.200 TL

Kayısı ve vişne 5.500 TL

Kiraz ve şeftali/ nektarin 6.500 TL

Limon, mandalina, portakal 6.000 TL

DAHA FAZLA GÖSTER