Zirvelere yağdı sıra kent merkezlerinde: Meteorolojiden kar uyarısı
Mevsimin ilk karı yüksek rakımlı yerlere düşerken meteoroloji uzmanları, kar yağışlarının daha düşük rakımlara ve şehir merkezlerine de ulaşacağını belirtti. Bu hafta ise sıcaklıklar düşmeye devam edecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Çelik, hafta boyunca sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmediğini ve sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 2 derece altında seyretmeye devam edeceğini söyledi.