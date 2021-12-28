Zonguldak-Ankara yolunda heyelan

Zonguldak-Ankara karayolunun 18'inci kilometresinde heyelan meydana geldi. Karayolu ekiplerinin çalışma yaptığı yolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 28.12.2021 - 01:01

Zonguldak-Ankara yolunda heyelan - 1

'ta heyelan nedeniyle kaya ve toprak parçalarının düştüğü kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Ankara yolunda heyelan - 2

Zonguldak- karayolunun 18. kilometresinde yamaçtan düşen kaya ve toprak parçaları, kara yolunun Zonguldak istikametinin trafiğe kapanmasına neden oldu.

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Olay yerine gelen polis ekipleri, heyelan tehlikesine karşı önlem alırken, araçların geçişine bir süre bekletildikten sonra izin verildi.

Zonguldak-Ankara yolunda heyelan - 4

Karayolu ekiplerinin çok sayıda iş makinesiyle çalışma yaptığı yolda ulaşım, bölünmüş yolun diğer bölümünden çift yönlü sağlanıyor.

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Zonguldak-Ankara yolunda heyelan - 7
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