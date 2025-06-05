Zonguldak bayram namazı 2025 saat kaçta? Diyanet Zonguldak bayram namazı vakti (Kurban Bayramı)

Zonguldak bayram namazı saati 2025 belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 6 Haziran’da idrak edilecek bayramın namaz vakitlerini açıkladı. Cuma günü camilerde aynı safta namazlar kılınacak ve eller semaya açılarak dualar edilecek. Bayram namazının ardından ise kurban kesme ibadeti yerine getirilecek. Zonguldak'da yaşayan vatandaşlar ise bayram namazı saatlerine göre hareket edecek. Peki Zonguldak'ta bayram namazı saat kaçta? İşte, Zonguldak bayram namazı saati 2025…

Zonguldak bayram namazı 2025 saat kaçta? Diyanet Zonguldak bayram namazı vakti (Kurban Bayramı) - 1

Kurban Bayramına kısa bir zaman kala bayram namazı vakitleri merak ediliyor. Bayram namazı ise Kurban Bayramı’nın ilk günü camilerde cemaat ile birlikte kılınacak. Belirli bir yaşa gelmiş müslümanlar, bayram namazı kılmakla yükümlü olacak. Zonguldak'da  il merkezi, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Kilimli, Kozlu gibi ilçelerde yaşayanlar ise bayram namazı saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 bayram namazı vakitlerini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.  Peki Zonguldak'ta bayram namazı saat kaçta? İşte, 2025  Diyanet Zonguldak Kurban Bayramı namaz vakti…

TÜRKİYE HABERLERİ

Zonguldak bayram namazı 2025 saat kaçta? Diyanet Zonguldak bayram namazı vakti (Kurban Bayramı) - 2

ZONGULDAK  BAYRAM NAMAZI 2025 SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı namazı yılda bir kez kılındığındığından müslümanlar, namaz vakitlerini kaçırmak istemiyor. Bayram namazını normal vakit namazlarından ayıran ise her rekatında üçer fazla tekbir olmasıdır. Zonguldak'ta bayram namazı saat 05.55’te kılınacak.

Zonguldak bayram namazı 2025 saat kaçta? Diyanet Zonguldak bayram namazı vakti (Kurban Bayramı) - 3

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir.

Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat

- Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

- Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

- Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

- Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

- Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

- İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

- Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

- İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

- Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

- Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

- Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

- Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

- Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir.

Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

Zonguldak bayram namazı 2025 saat kaçta? Diyanet Zonguldak bayram namazı vakti (Kurban Bayramı) - 4

BAYRAM NAMAZI FARZ MI, SÜNNET Mİ?

Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir.

DAHA FAZLA GÖSTER