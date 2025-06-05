Zonguldak bayram namazı 2025 saat kaçta? Diyanet Zonguldak bayram namazı vakti (Kurban Bayramı)
Zonguldak bayram namazı saati 2025 belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 6 Haziran’da idrak edilecek bayramın namaz vakitlerini açıkladı. Cuma günü camilerde aynı safta namazlar kılınacak ve eller semaya açılarak dualar edilecek. Bayram namazının ardından ise kurban kesme ibadeti yerine getirilecek. Zonguldak'da yaşayan vatandaşlar ise bayram namazı saatlerine göre hareket edecek. Peki Zonguldak'ta bayram namazı saat kaçta? İşte, Zonguldak bayram namazı saati 2025…
Kurban Bayramına kısa bir zaman kala bayram namazı vakitleri merak ediliyor. Bayram namazı ise Kurban Bayramı’nın ilk günü camilerde cemaat ile birlikte kılınacak. Belirli bir yaşa gelmiş müslümanlar, bayram namazı kılmakla yükümlü olacak. Zonguldak'da il merkezi, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Kilimli, Kozlu gibi ilçelerde yaşayanlar ise bayram namazı saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 bayram namazı vakitlerini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Peki Zonguldak'ta bayram namazı saat kaçta? İşte, 2025 Diyanet Zonguldak Kurban Bayramı namaz vakti…