Zonguldak Devrek’te orman yangını

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Zonguldak Devrek’te orman yangını - 1

Zonguldak’ta orman yangını çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Zonguldak Devrek’te orman yangını - 2

Yangın, Devrek ilçesine bağlı Halilbeyoğlu Köyü’nün Solaklar mevkisinde öğle saatlerinde başladı.

Köylüler, dumanları fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Zonguldak Devrek’te orman yangını - 3

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri sevk edildi.

Zonguldak Devrek’te orman yangını - 4

Ekipler, 9 arazöz, 2 su ikmal tankeri, 2 dozer, 3 ilk müdahale aracı, 55 personel ve 2 yangın söndürme helikopteri ile yangına müdahale ediyor.

Zonguldak Devrek’te orman yangını - 5
Zonguldak Devrek’te orman yangını - 6
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