Zonguldak Devrek’te orman yangını
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Zonguldak’ta orman yangını çıktı.
Zonguldak’ta orman yangını çıktı.
Yangın, Devrek ilçesine bağlı Halilbeyoğlu Köyü’nün Solaklar mevkisinde öğle saatlerinde başladı.Köylüler, dumanları fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 9 arazöz, 2 su ikmal tankeri, 2 dozer, 3 ilk müdahale aracı, 55 personel ve 2 yangın söndürme helikopteri ile yangına müdahale ediyor.