Zonguldak Limanı’nda mayın şüphesiyle arama

Zonguldak Limanı'na yanaşan Rusya’dan demir cevheri getiren geminin yakınlarında mayın olduğu ihbarıyla dün harekete geçen Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca yapılan arama ve tespit çalışmaları sürüyor. Su Altı Taarruz Komutanlığı'ndan (SAT) bir ekip de bölgeye geldi.

Zonguldak Limanı’nda mayın şüphesiyle arama - 1

Bir vatandaşın dün Rusya’dan Zonguldak Limanı’na demir cevheri taşıyan "Azor Forward" isimli geminin yakınlarında mayına benzer bir cisim gördüğünü ihbar etmesiyle, ekipler harekete geçti. Sahil Güvenlik ekipleri, liman içinde güvenliği sağladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Zonguldak Limanı’nda mayın şüphesiyle arama - 2

Liman gemi girişlerine kapatılırken yükleme ve boşaltma işlemleri durduruldu.

Zonguldak Limanı’nda mayın şüphesiyle arama - 3

Polis ekipleri liman çevresinde, sahil güvenlik ekipleri ise liman içinde güvenlik önlemi aldı.

Zonguldak Limanı’nda mayın şüphesiyle arama - 4

Gemiye yakın alanda bulunan personel ile itfaiye müdürlüğüne ait istasyon tedbir amaçlı tahliye edildi.

Zonguldak Limanı’nda mayın şüphesiyle arama - 5

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik unsurlarının çalışmaları dün hava kararana kadar sürdü.

Zonguldak Limanı’nda mayın şüphesiyle arama - 6

Sahil güvenlik ekipleri liman ve geminin güvenliğini sağlarken tespit edilemeyen ancak mayın olduğu değerlendirilen cisim için arama ve tespit etme çalışmaları öğlen saatlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının katılımıyla tekrar başladı. Bölgeye SAT komandolarından bir ekip de geldi.

Zonguldak Limanı’nda mayın şüphesiyle arama - 7
Zonguldak Limanı’nda mayın şüphesiyle arama - 8
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