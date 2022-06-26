Zonguldak'ı sağanak vurdu

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. Gökçebey ilçesinde yaklaşık 30 ev tahliye edildi, 100'ün üzerindeki kişi güvenli bölgeye taşındı

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 26.06.2022 - 20:16 | Son Güncelleme : 26.06.2022 - 20:26

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'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

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Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak dolayısıyla Çaydamar Deresi taştı.

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Çaydamar Mahallesi'nde dere kenarındaki bir otoparkın istinat duvarı heyelan nedeniyle yıkıldı.

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Toprak kaymasıyla birlikte otoparktaki bazı araçlar dereye devrilerek, su içinde kaldı.

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Bölgede alınan önlemlerin ardından devrilme riski bulunan bazı araçlar, çekici yardımıyla kurtarıldı.

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Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, bazı işletmeler de önlem amaçlı tahliye edildi.

Ekipler, araçların dereden çıkartılması için çalışma başlattı.

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Gökçebey ilçesinde de Çay Mahallesi Gaziler Caddesi'nde bulunan Gaziler Deresi'nin debisinin yükselmesi sonucu caddeyi su bastı.

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Harekete geçen AFAD ve Gökçebey Belediyesi ekipleri, bot yardımıyla bazı vatandaşların evlerinden çıkmasını sağladı.

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Bölgede şu ana kadar 30 evin tahliye edildiği, 100'ün üzerindeki kişinin güvenli bölgeye taşındığı öğrenildi.

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Su altındaki bölgede engelli ve yaşlı vatandaşların kurtarılma anları da kameraya yansıdı.

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Vatandaşlardan bir bölümü yakınlarının evlerine giderken bir bölümü ise misafirhanede ağırlanıyor.

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Filyos Çayı'nın yükselmesi nedeniyle ilçeye girişi sağlayan Gökçebey Köprüsü de tedbir amaçlı kapatıldı.

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Su altında kalan bazı bağ ve bahçelerde de hasar oluştu.

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