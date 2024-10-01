Zonguldak'ta aşırı yağış: Mezarlıklarda heyelan oluştu, 4 ev tahliye edildi

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi binasında oluşturulan kriz masasından çalışmaları ve alınan tedbirleri yönetti. Hacıbektaşoğlu, "Hep beraber takip ediyoruz. Öncesinde tedbirler alındı. Çok şükür bugüne kadar, bu ana kadar arkadaşlar can kaybı, ciddi bir yaralanma meydana gelmedi. Öncelikle bunu paylaşmak isteriz. Şu ana kadar son 17 saatte 180 milimetre en fazla yağış Kozlu'ya, yine 160 milimetre de son 17 saati veriyorum Zonguldak merkeze yağış düştü. Ereğli 70 civarında. Yine toplamda Kozlu'ya son 48 saatte 216 milimetre yağış düştü. Merkeze de 203 milimetre. Bu tabi beklenenin çok üzerinde bir yağış. Çünkü 12 saatte 50 milimetre olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminleri bu şekildeydi" diye konuştu.