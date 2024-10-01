Zonguldak'ta aşırı yağış: Mezarlıklarda heyelan oluştu, 4 ev tahliye edildi
Zonguldak'ta aşırı yağışlar sebebiyle mezarlıklarda heyelan meydana geldi. 4 ev tahliye edildi, bu evlerdeki 17 kişi ise başka adreslere yerleştirildi. Ilıksu deresinin debisi yükseldi, kara yollarında heyelanlar yaşandı. Vali Osman Hacıbektaşoğlu, son 48 saatte en çok yağışın Kozlu ilçesine 216 milimetre olarak düştüğünü, gece yarısına kadar tehlikenin devam edeceğini açıkladı.
Meteoroloji'nin turuncu alarm verdiği Zonguldak'ta su baskınları, heyelanlar meydana geldi. En çok yağışı ise son 48 saatte 210 milimetre ile Kozlu ilçesi aldı. Merkez ilçesine de son 48 saatte 203 milimetre yağış düştü. Devam eden yağışlar sebebiyle heyelan riski taşıyan 4 ev geçici olarak tahliye edildi. Bu evlerde yaşayan 17 kişi ise kamu misafirhaneleri ve yakınlarının yanına yerleştirildi. Heyelan riski nedeniyle kalıcı olarak tahliye edilen 26 ev ekiplerce kontrol edildi.