Zonguldak’ta fırtına: Şehir merkezinden geçen iki derede taşma riski

Zonguldak’ta gece saatlerinde başlayan fırtına, kenti etkisi altına aldı. Fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, yollar kapandı. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan şehir merkezinden geçen iki derede taşma riski bulunduğunu bildirdi. Öte yandan, kentteki eğitim kurumları yarın tatil edildi.

Zonguldak’ta fırtına: Şehir merkezinden geçen iki derede taşma riski - 1

Zonguldak’ta etkisini sürdüren fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte gece saatlerinden itibaren devam eden fırtına nedeniyle ağaçlar yollara devrildi.

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Zonguldak’ta fırtına: Şehir merkezinden geçen iki derede taşma riski - 2

Bir apartmandan düşen taş ve tuğla parçaları park halindeki otomobili kullanılamaz hale getirdi.

Ereğli ilçesi sahilinde ise bir gemi karaya oturdu.

Zonguldak’ta fırtına: Şehir merkezinden geçen iki derede taşma riski - 3

DERLERDE TAŞMA RİSKİ

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde devam etmekte olan kuvvetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle şehir merkezimizde yer alan Acılık Kaymak Deresi ve Üzülmez Deresi kritik su seviyesi üzerine çıkmış olup taşma riski öngörülmektedir." ifadesini kullandı.

Zonguldak’ta fırtına: Şehir merkezinden geçen iki derede taşma riski - 4

Alan, vatandaşlara acilen dere kenarlarında bulunulan araçlarını kaldırmaları ve merkezdeki esnafın tedbir alması çağrısında bulundu.

Zonguldak’ta fırtına: Şehir merkezinden geçen iki derede taşma riski - 5

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kenti etkisi altına alan fırtına nedeniyle kentte eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de 20 Kasım 2023 günü idari izinli sayılacakları ifade edildi.

Zonguldak’ta fırtına: Şehir merkezinden geçen iki derede taşma riski - 6

CEZAEVİ BOŞALTILDI

Ereğli ilçesinde bulunan Karadeniz Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda da sağanak nedeniyle su seviyesi yükseldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle buradaki mahkumların farklı cezaevlerine gönderildiğini açıkladı.

Zonguldak’ta fırtına: Şehir merkezinden geçen iki derede taşma riski - 7

Bakan Tunç, “Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle su seviyesi yükseldiğinden, cezaevinde barındırılan hükümlüleri güvenlik nedeniyle yakın kurumlara naklediyoruz. Düzce T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilen 39 hükümlünün şu an için bir güvenlik problemi bulunmamaktadır.” ifadelerini kullandı.

Zonguldak’ta fırtına: Şehir merkezinden geçen iki derede taşma riski - 8

Fırtına nedeniyle kentin birçok noktasında ulaşım güçlükle sağlanıyor.

İtfaiye ve polis ekipleri, kritik noktalarda önlem alırken ulaşım zaman zaman kontrollü olarak yapılıyor.

Kozlu Sahil Yolu’nda da şiddetli yağış sebebiyle su birikintileri yaşandı. Belediye ekipleri mazgallarda temizlik çalışması yaptı.

Sahil kesiminde ise dalga boyunun yükselmesinin ardından kumsal sular altında kaldı.

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