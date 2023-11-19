Zonguldak’ta fırtına: Şehir merkezinden geçen iki derede taşma riski
Zonguldak’ta gece saatlerinde başlayan fırtına, kenti etkisi altına aldı. Fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, yollar kapandı. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan şehir merkezinden geçen iki derede taşma riski bulunduğunu bildirdi. Öte yandan, kentteki eğitim kurumları yarın tatil edildi.
Zonguldak’ta etkisini sürdüren fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kentte gece saatlerinden itibaren devam eden fırtına nedeniyle ağaçlar yollara devrildi.