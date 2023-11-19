Zonguldak’ta fırtına: Şehir merkezinden geçen iki derede taşma riski

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kenti etkisi altına alan fırtına nedeniyle kentte eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de 20 Kasım 2023 günü idari izinli sayılacakları ifade edildi.