Zonguldak’ta fırtına nedeniyle okullar tatil edildi
Zonguldak’ta gece saatlerinde başlayan fırtına, kenti etkisi altına aldı. Fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, yollar kapandı. Ereğli’de bir gemi karaya oturdu. Valilik, yarın okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı. Kentte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de yarın idari izinli sayılacak.
Zonguldak’ta etkisini sürdüren fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kentte gece saatlerinden itibaren devam eden fırtına nedeniyle ağaçlar yollara devrildi.
Bir apartmandan düşen taş ve tuğla parçaları park halindeki otomobili kullanılamaz hale getirdi.
Ereğli ilçesi sahilinde ise bir gemi karaya oturdu.