Zonguldak’ta fırtına nedeniyle okullar tatil edildi

Zonguldak’ta gece saatlerinde başlayan fırtına, kenti etkisi altına aldı. Fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, yollar kapandı. Ereğli’de bir gemi karaya oturdu. Valilik, yarın okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı. Kentte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de yarın idari izinli sayılacak.

Zonguldak’ta fırtına nedeniyle okullar tatil edildi - 1

Zonguldak’ta etkisini sürdüren fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte gece saatlerinden itibaren devam eden fırtına nedeniyle ağaçlar yollara devrildi.

Bir apartmandan düşen taş ve tuğla parçaları park halindeki otomobili kullanılamaz hale getirdi.

Ereğli ilçesi sahilinde ise bir gemi karaya oturdu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Zonguldak’ta fırtına nedeniyle okullar tatil edildi - 2

ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kenti etkisi altına alan fırtına nedeniyle kentte eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de 20 Kasım 2023 günü idari izinli sayılacakları ifade edildi.

Zonguldak’ta fırtına nedeniyle okullar tatil edildi - 3

ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Fırtına nedeniyle kentin birçok noktasında ulaşım güçlükle sağlanıyor.

İtfaiye ve polis ekipleri, kritik noktalarda önlem alırken ulaşım zaman zaman kontrollü olarak yapılıyor.

Zonguldak’ta fırtına nedeniyle okullar tatil edildi - 4

Kozlu Sahil Yolu’nda da şiddetli yağış sebebiyle su birikintileri yaşandı. Belediye ekipleri mazgallarda temizlik çalışması yaptı.

Sahil kesiminde ise dalga boyunun yükselmesinin ardından kumsal sular altında kaldı.

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