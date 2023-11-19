Zonguldak’ta fırtınada bir gemi kayboldu, bir yük gemisi ise karaya oturdu

Gemi ile geçen sürede temas kurma çalışmalarından bir sonuç alınamadığı ve gemi personeli ile herhangi bir görüşme sağlanamadığı belirtilen açıklamada:

"Anılan bölgeye, kötü hava şartlarından ulaşmak ya da yakından görsel temas sağlamak mümkün olmamaktadır. Hava müsaitliğine göre hava ve deniz unsurları ile arama ve kurtarma faaliyetlerine devam edilecektir. Temruk Rusya'dan aldığı 1542 ton feerosilikon yükünü Aliağa'ya getirmek üzere sefere çıkan gemide 12 personel bulunmaktadır" denildi.