Zonguldak’ta fırtınada bir gemi kayboldu, bir yük gemisi ise karaya oturdu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle sığındığı limandan ayrıldıktan sonra irtibat kopan gemiye ulaşılmaya çalışılıyor. Gemideki 12 Türk mürettebatın durumu henüz bilinmiyor. Öte yandan fırtınada sürüklenen bir yük gemisi de karaya oturdu. Denizcilik Genel Müdürlüğü, Kamerun bandıralı gemide bulunan 13 personelin tamamının kurtarıldığını açıkladı. Kayıp gemiye ulaşılmaya çalışılıyor.

Zonguldak’ta fırtınada bir gemi kayboldu, bir yük gemisi ise karaya oturdu - 1

Zonguldak’ta fırtına etkili oluyor.

Fırtına nedeniyle Karadeniz’de dalgalar metrelerce yükseldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Zonguldak’ta fırtınada bir gemi kayboldu, bir yük gemisi ise karaya oturdu - 2

Fırtınanın etkili olduğu Ereğli ilçesinde Kamerun bandıralı gemi karaya oturdu.

Zonguldak’ta fırtınada bir gemi kayboldu, bir yük gemisi ise karaya oturdu - 3

Karaya oturan yük gemisi ikiye bölündü.

Zonguldak’ta fırtınada bir gemi kayboldu, bir yük gemisi ise karaya oturdu - 4

Denizcilik Genel Müdürlüğü, gemideki 13 personelin kurtarıldığını açıkladı.

Zonguldak’ta fırtınada bir gemi kayboldu, bir yük gemisi ise karaya oturdu - 5

TÜRK GEMİSİNDEN HABER ALINAMIYOR

Ereğli'de ise bir gemi kayboldu. "Kafkametler" adlı Türk gemisinden fırtına nedeniyle sığındığı limandan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Zonguldak’ta fırtınada bir gemi kayboldu, bir yük gemisi ise karaya oturdu - 6

Alınan bilgiye göre, Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı gemi, Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'na sığındı. Burada barınamayınca tekrar hareket eden gemiyle irtibat, iç limandan çıktıktan kısa süre sonra kesildi.

Zonguldak’ta fırtınada bir gemi kayboldu, bir yük gemisi ise karaya oturdu - 7

Liman yetkililerinin, "Kafkametler" isimli 12 Türk personeli bulunan gemiyle yeniden iletişim kurma çalışmaları sürüyor.

Zonguldak’ta fırtınada bir gemi kayboldu, bir yük gemisi ise karaya oturdu - 8

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Zonguldak Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, bugün saat 10.30 sıralarında İzmir Aliağa Limanına varmak üzere Karadeniz Ereğli Limanı'ndan hareket eden Türk bayraklı "Kafkametler" isimli yük gemisiyle iç limandan dış limana çıkış esnasında iletişim kesintisi yaşandığı belirtildi.

Zonguldak’ta fırtınada bir gemi kayboldu, bir yük gemisi ise karaya oturdu - 9

Olumsuz hava koşulları nedeniyle havadan ve denizden yaklaşma imkanı bulunmadığından bölgede bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına bağlı unsurlarca başlatılan izleme çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye Kocaeli ilimizden polis dalgıç ekibi sevk edilmiş, AFAD Arama Kurtarma ekiplerimiz de göreve hazır halde bekletilmektedir. Deniz ve hava şartlarının müdahale imkanı vermesiyle birlikte 12 kişilik gemi mürettebatını arama ve kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatılacaktır."

Zonguldak’ta fırtınada bir gemi kayboldu, bir yük gemisi ise karaya oturdu - 10

DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden de  kayıp gemiyle ilgili açıklama geldi.

12 personelin bulunduğu gemi ile temas kurulamadığının belirtildiği açıklamada, "Bugün saat 10.29'da Türk bayraklı KAFKAMETLER gemisinden AAKKM'ye ulaşan EPiRB sinyali üzerine geminin K. EREĞLİ'de mendirek üzerinde AIS sinyali verdiği görülmüştür. Gemi kaptanının olaydan önce K. Ereğli askeri mendireğine doğru sürüklendiğini rapor ettiği bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Zonguldak’ta fırtınada bir gemi kayboldu, bir yük gemisi ise karaya oturdu - 11

Gemi ile geçen sürede temas kurma çalışmalarından bir sonuç alınamadığı ve gemi personeli ile herhangi bir görüşme sağlanamadığı belirtilen açıklamada:

"Anılan bölgeye, kötü hava şartlarından ulaşmak ya da yakından görsel temas sağlamak mümkün olmamaktadır. Hava müsaitliğine göre hava ve deniz unsurları ile arama ve kurtarma faaliyetlerine devam edilecektir. Temruk Rusya'dan aldığı 1542 ton feerosilikon yükünü Aliağa'ya getirmek üzere sefere çıkan gemide 12 personel bulunmaktadır" denildi.

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