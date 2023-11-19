Zonguldak’ta fırtınada bir gemi kayboldu, bir yük gemisi ise karaya oturdu
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle sığındığı limandan ayrıldıktan sonra irtibat kopan gemiye ulaşılmaya çalışılıyor. Gemideki 12 Türk mürettebatın durumu henüz bilinmiyor. Öte yandan fırtınada sürüklenen bir yük gemisi de karaya oturdu. Denizcilik Genel Müdürlüğü, Kamerun bandıralı gemide bulunan 13 personelin tamamının kurtarıldığını açıkladı. Kayıp gemiye ulaşılmaya çalışılıyor.
Zonguldak’ta fırtına etkili oluyor.
Fırtına nedeniyle Karadeniz’de dalgalar metrelerce yükseldi.