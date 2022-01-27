Zonguldak'ta heyelan: Dev kayalar İstanbul yolunu kapattı

Zonguldak-İstanbul yolunda meydana gelen heyelanda dev kayalar yola düştü. Kayalar nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapatılırken, araçlar alternatif yollara yönlendirildi.

Haberler - DHA 27.01.2022 - 13:30 | Son Güncelleme : 27.01.2022 - 13:31

Zonguldak'ta heyelan: Dev kayalar İstanbul yolunu kapattı - 1

-İstanbul yolunun Ilıksu mevkisinde saat 12.00 sıralarında heyelan meydana geldi.

Zonguldak'ta heyelan: Dev kayalar İstanbul yolunu kapattı - 2

Kar yağışının etkili olduğu bölgede dik yamaçtan kopan kaya parçaları yolu düştü.

Zonguldak'ta heyelan: Dev kayalar İstanbul yolunu kapattı - 3

Bu sırada yoldan geçen Karayolları'na ait kar küreme aracına da kayalar isabet etti, sürücü hafif yaralandı.

Zonguldak'ta heyelan: Dev kayalar İstanbul yolunu kapattı - 4

Sürücü hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri yolu ulaşıma kapattı.

Zonguldak'ta heyelan: Dev kayalar İstanbul yolunu kapattı - 5

Araçlar, Kozlu ilçesinden alternatif yollara gönderildi.

Zonguldak'ta heyelan: Dev kayalar İstanbul yolunu kapattı - 6

Karayolları ekipleri, kayaları yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.

Zonguldak'ta heyelan: Dev kayalar İstanbul yolunu kapattı - 7
Zonguldak'ta heyelan: Dev kayalar İstanbul yolunu kapattı - 8
Zonguldak'ta heyelan: Dev kayalar İstanbul yolunu kapattı - 9

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