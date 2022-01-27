Zonguldak'ta heyelan: Dev kayalar İstanbul yolunu kapattı

Haberler - DHA 27.01.2022 - 13:30 | Son Güncelleme : 27.01.2022 - 13:31
Zonguldak-İstanbul yolunun Ilıksu mevkisinde saat 12.00 sıralarında heyelan meydana geldi.
Kar yağışının etkili olduğu bölgede dik yamaçtan kopan kaya parçaları yolu düştü.
Bu sırada yoldan geçen Karayolları'na ait kar küreme aracına da kayalar isabet etti, sürücü hafif yaralandı.
Sürücü hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri yolu ulaşıma kapattı.
Araçlar, Kozlu ilçesinden alternatif yollara gönderildi.
Karayolları ekipleri, kayaları yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.