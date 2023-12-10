Zonguldak'ta heyelan nedeniyle iki kişi kayıp: Arama çalışmaları yeniden başladı

Karaoğlu, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Bir taraftan da yağmur da yağmaya devam ediyordu. Saat 22.10 civarlarında arama-kurtarma faaliyetinde bulunan arkadaşlarımızın üzerine maalesef ikinci bir heyelan, toprak kayması yaşandı. Arama-kurtarma faaliyetlerine katılan 21 arkadaşımız yaralanmış ve hastanelerimize tedavi müracaat etmişlerdir. Bu 21 arkadaşımızın 15’i ayakta, tedavileri yapılarak taburcu edildiler. Şu anda 6 arkadaşımızdan 4’ü Atatürk Devlet Hastanesi'nde, 2’si Bülent Ecevit Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor. Birisinin ayağında kırık var. Diğerlerinde doku zedelenmesi var ve tedavileri şu anda hastanelerimizde devam ediyor"