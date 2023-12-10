Zonguldak'ta heyelan nedeniyle iki kişi kayıp: Arama çalışmaları yeniden başladı
Birçok ilde sağanak yağış nedeniyle olumsuzluklar yaşandı. Zonguldak'ta heyelan nedeniyle tek katlı müstakil bir ev yıkıldı. Ekipler, evde olduğu değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlattı. Ekiplerin çalıştığı esnada ikinci kez meydana gelen heyelan sonucunda 21 kişi yaralandı. Heyelan riskinin devam etmesi nedeniyle gece ara verilen çalışmalara yeniden başlandı. Öte yandan bazı illerde sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı.
Kentte dün etkili olan yağış sonucu Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta yaşanan heyelan sonrası göçük altında kalan Perihan Çakar (82) ile oğlu Sait Çakar'ın (51) bulunması için gece ara verilen çalışmalar günün aydınlanmasıyla yeniden başladı.