Zonguldak'ta heyelan nedeniyle iki kişi kayıp: Arama çalışmaları yeniden başladı

Birçok ilde sağanak yağış nedeniyle olumsuzluklar yaşandı. Zonguldak'ta heyelan nedeniyle tek katlı müstakil bir ev yıkıldı. Ekipler, evde olduğu değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlattı. Ekiplerin çalıştığı esnada ikinci kez meydana gelen heyelan sonucunda 21 kişi yaralandı. Heyelan riskinin devam etmesi nedeniyle gece ara verilen çalışmalara yeniden başlandı. Öte yandan bazı illerde sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı.

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle iki kişi kayıp: Arama çalışmaları yeniden başladı - 1

Kentte dün etkili olan yağış sonucu Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta yaşanan heyelan sonrası göçük altında kalan Perihan Çakar (82) ile oğlu Sait Çakar'ın (51) bulunması için gece ara verilen çalışmalar günün aydınlanmasıyla yeniden başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle iki kişi kayıp: Arama çalışmaları yeniden başladı - 2

Ekiplerce yapılan incelemede göçük alanın güvenli olduğunun belirlenmesinin ardından AFAD koordinesinde Zonguldak Belediyesi, jandarma ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri alana giriş yaptı.

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle iki kişi kayıp: Arama çalışmaları yeniden başladı - 3

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede, anne ve oğlunun bulunması için çalışma yürütülüyor.

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle iki kişi kayıp: Arama çalışmaları yeniden başladı - 4

Öte yandan ilk heyelan sonrası çalışma yapıldığı sırada meydana gelen ikinci heyelanda toprak altında kalan iş makinesi de görüntülendi.

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle iki kişi kayıp: Arama çalışmaları yeniden başladı - 5

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta dün, yağış sonucu heyelan meydana gelmiş, sokakta bulunan tek katlı müstakil ev, üzerine gelen toprak ve kaya parçalarının etkisiyle yıkılmıştı.

AFAD, itfaiye, polis, jandarma, sağlık ve diğer ekiplerin sevk edildiği bölgede, evde olduğu değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlatılmıştı.

Çalışmalar sırasında aynı bölgede ikinci heyelanın meydana gelmesi sonucu ekipten 21 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan 15'i ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle iki kişi kayıp: Arama çalışmaları yeniden başladı - 6

BAKAN YARDIMCISI KARAOĞLU: İKİ VATANDAŞIMIZ GÖÇÜK ALTINDA

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaoğlu, Zonguldak Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) açıklamalarda bulundu.

Karaoğlu, "Dün saat 19.53 civarlarında Zonguldak merkez ilçe, Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta bir heyelan, toprak kayması meydana geldi. Bu toprak kaymasında tek katlı ev zarar gördü. İki vatandaşımız maalesef göçük altında kaldı. Perihan Çakar 82 yaşında, oğlu Sait Çakar 51 yaşında. İhbarı alır almaz, AFAD ekipleri, Zonguldak Belediyemizin ekipleri, jandarmamız, emniyetimiz, sağlık ekipleri ve TTK'nın madencileri, bölgeye intikal etti ve arama-kurtarma faaliyetleri başladı." dedi.

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle iki kişi kayıp: Arama çalışmaları yeniden başladı - 7

Karaoğlu, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Bir taraftan da yağmur da yağmaya devam ediyordu. Saat 22.10 civarlarında arama-kurtarma faaliyetinde bulunan arkadaşlarımızın üzerine maalesef ikinci bir heyelan, toprak kayması yaşandı. Arama-kurtarma faaliyetlerine katılan 21 arkadaşımız yaralanmış ve hastanelerimize tedavi müracaat etmişlerdir. Bu 21 arkadaşımızın 15’i ayakta, tedavileri yapılarak taburcu edildiler. Şu anda 6 arkadaşımızdan 4’ü Atatürk Devlet Hastanesi'nde, 2’si Bülent Ecevit Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor. Birisinin ayağında kırık var. Diğerlerinde doku zedelenmesi var ve tedavileri şu anda hastanelerimizde devam ediyor"

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle iki kişi kayıp: Arama çalışmaları yeniden başladı - 8

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan Zonguldak'ta heyelan sonucu yaralananlar ile ilgili açıklama geldi. 

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"9 Aralık 2023 saat 20.00 sıralarında Zonguldak Asma mahallesi Tulumbaüstü sokakta bulunan iki katlı bir ev heyelan sebebi ile çökmüştür. Göçük altında kalan iki vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarına süratle başlanmış olup, arama kurtarma çalışmaları sırasında ikinci bir heyelan meydana gelmiş ve ekiplerimizden 21 personel göçük altında kalmıştır. Göçük altında kalan personellerimiz kurtarılarak hastaneye sevk edilmiş olup sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alınmıştır."

DAHA FAZLA GÖSTER