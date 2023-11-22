Zonguldak’ta kayıp denizcileri arama çalışması 4’üncü gününde

Zonguldak’ta batan gemideki kayıp 11 mürettebatı arama çalışmaları 4’üncü gününe girdi. Gece boyunca süren çalışmalarda henüz bir sonuç alınamadı. Bölgede çalışmalar havadan ve denizden devam ederken, 20 Kasım günü geminin aşçısı Metin Usta’nın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Zonguldak’ta kayıp denizcileri arama çalışması 4’üncü gününde - 1

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde hafta sonu etkili olan fırtınada mendireğe çarpan Kafkametler isimli Türk gemisi battı.

Batan gemideki kayıp 11 mürettebatı arama çalışmaları, 4’üncü gününe girdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Zonguldak’ta kayıp denizcileri arama çalışması 4’üncü gününde - 2

Denizden ve havadan yapılan çalışmalarda, henüz bir sonuç alınamadı.

Zonguldak’ta kayıp denizcileri arama çalışması 4’üncü gününde - 3

Bölgede çalışmalar aralıksız sürerken, en son 20 Kasım’da geminin aşçısı Metin Usta’nın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Zonguldak’ta kayıp denizcileri arama çalışması 4’üncü gününde - 4

GEMİDEN SON MESAJ: BATIYORUZ

Batan gemide telsizci olarak görev yapan ve kayıp mürettebattan Mustafa Nacar’ın ailesine olay günü gönderdiği mesaj ortaya çıktı.

Zonguldak’ta kayıp denizcileri arama çalışması 4’üncü gününde - 5

Nacar’ın en son babasına, “Hakkınızı helal edin gemi karaya oturdu. Batıyoruz.” diye yazdığı görüldü.

Mesajın ardından defalarca kez telefonla aramalarına rağmen ağabeyine ulaşamadıklarını anlatan Ahmet Nacar, “Ağabeyim Mustafa sabah saat 10.09 sıralarında, babam Mehmet Nacar’ın telefonuna, ‘Hakkınızı helal edin. Gemi karaya oturdu. Batıyoruz’ yazılı mesaj atmış. Ondan sonra iletişimimiz koptu. Defalarca kez telefonla aradık ama ulaşamadık.” dedi.
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