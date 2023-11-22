Zonguldak’ta kayıp denizcileri arama çalışması 4’üncü gününde
Zonguldak’ta batan gemideki kayıp 11 mürettebatı arama çalışmaları 4’üncü gününe girdi. Gece boyunca süren çalışmalarda henüz bir sonuç alınamadı. Bölgede çalışmalar havadan ve denizden devam ederken, 20 Kasım günü geminin aşçısı Metin Usta’nın cansız bedenine ulaşılmıştı.
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde hafta sonu etkili olan fırtınada mendireğe çarpan Kafkametler isimli Türk gemisi battı.Batan gemideki kayıp 11 mürettebatı arama çalışmaları, 4’üncü gününe girdi.