Zonguldak'ta korkunç görüntü. Onlarca ölü tavuk bulundu
28.01.2026 15:39
İHA
Zonguldak'ta bir dere yatağında onlarca tavuk ölüsü bulundu. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde onlarca ölü tavuk bulundu.
Dere içerisinde görülen tavuklar, bölgedeki vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu.
Tavukların hangi nedenle öldüğü ve kim ya da kimler tarafından çaya atıldığı henüz bilinmiyor.
Bölgede hayvan otlatan vatandaşlar, ölü tavukların yaklaşık bir haftadır bölgede bulunduğunu ve sıcak havanın etkisiyle kötü koku yaymaya başladığını belirtti.
Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.