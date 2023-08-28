Zonguldak'ta maden araçlarına karşı eylem

"TAMİR EDE EDE BAŞIMI SOKABİLDİM"

Yaşadığı müstakil evin duvarlarının çatladığını iddia eden Ziyneti Çakmak (82), "Kamyonlardan da oluyor, ocak da geçti. Evin iki tarafı da bu haldeydi, birinde tadilat yaptırıp oturuyorum. Tamir ede ede başımı sokabildim." diye konuştu.