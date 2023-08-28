Zonguldak'ta maden araçlarına karşı eylem
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocaklarına giden ağır tonajlı araçların sokakları toz içinde bıraktığını ve geçişleri sırasında oluşan sarsıntının evlerinde çatlaklara yol açtığını öne süren vatandaşlar, sokağı trafiğe kapatarak eylem yaptı. Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, belediye olarak şirketlerle beton yol yapımı için görüşüp bir gün süre verdiklerini, yol yapmayı kabul etmezlerse, sokağı ağır vasıta trafiğine kapatacaklarını söyledi.
Kilimli ilçesi Bölüm Mahallesi Aksu Sokak’ta oturan vatandaşlar, bölgedeki maden ocaklarına giden TIR ve kamyonların yollardaki parke taşlarına zarar verdiğini, toz oluşturduğunu ve sarsıntı nedeniyle evlerinde çatlaklar meydana geldiğini belirterek, sokağı trafiğe kapattı.