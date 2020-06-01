Zonguldak'ta maden işçileri tedbirlerle işbaşı yaptı

Maden ocaklarında belirli periyotlarla sadece bakım ve onarım işçileri görev yaptı. Saat 24.00 itibarıyla TTK'nın tüm ocaklarında mesai başladı.

İş yeri hekimi Dr. Çelikiz, üretime verilen arada ocağa giren bakım ve onarım işçilerinin de tüm tedbirler alınarak çalıştığını söyledi.

Bugün işbaşı yapan işçilerin, bakanlığın aldığı tüm tedbirler uygulanarak, ocağa sokulduğunu kaydeden Dr. Çelikiz, "1 Haziran'dan itibaren ocağa inen işçilerimiz sosyal mesafe korunarak ocağa alındı. Aşağıda da çalışacakları yere gitmek için bindikleri faytonlarda da kişi sayısı azaltıldı. Asansörde işçi sayısı azaltıldı. Bizim için önemli üç şey var. Maske, sosyal mesafe ve el hijyeni. Servis araçlarında dahi sosyal mesafe kurallarına uymaları sağlanıyor. Bakanlığın aldığı tüm tedbirleri ocaklarımızda uyguluyoruz" dedi.