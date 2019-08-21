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Zonguldak'ta sağanak (Araçlar yolda kaldı)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA

Zonguldak'ta şiddetli yağmur etkili olurken, yollar göle döndü. Sürücüler, araçlarıyla yolda kaldı, bazı iş yerlerini su bastı.

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    Zonguldak il merkezinde şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, yollarda biriken taş ve çamur nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
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    Kentte etkili olan sağanak sonrası Gazipaşa Caddesi'nde mazgalların tıkanması sonucu oluşan su birikintileri, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı, çok sayıda iş yerini ise su bastı.
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    Bazı iş yeri sahipleri suları tahliye etmeye çalışırken bazıları da dükkanlarının önüne kum dolu çuvallar koyarak önlem aldı.
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    Milli Egemenlik Caddesi tır parkı mevkisinde mazgalların tıkanması nedeniyle oluşan su birikintilerinde çok sayıda araç mahsur kaldı. 

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    Bölgedeki ara sokaklarda da bazı vatandaşlar mazgalları kendi imkanlarıyla açarak suyu tahliye etmeye çalıştı.
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    Kozlu ilçesinde de etkili sağanak nedeniyle sahil yolunun bir bölümü ulaşıma kapandı.
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