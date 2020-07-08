Zonguldak'ta sağanak: Yollar göle döndü

Zonguldak'ta sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme kazada 4 araç hasar gördü. Öte yandan Zonguldak Belediyesi Kültür Merkezi eski Müdürü Abdullah Bakır, şiddetli yağmur altında şampuanla saçlarını yıkadığı anları sosyal medyadan yayınladı.

DHA 08.07.2020 - 10:18

Zonguldak'ta sağanak: Yollar göle döndü - 1
Kentte saat 06.00 sıralarında gök gürültüsüyle birlikte sağanak etkili olmaya başladı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, Gazipaşa Caddesi'nde kaza meydana geldi.
Zonguldak'ta sağanak: Yollar göle döndü - 2
Yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldaki zincirleme kazada, 4 araç hasar gördü.
Zonguldak'ta sağanak: Yollar göle döndü - 3
Belediye ekipleri, rögarların tıkanmaması için çalışma yaptı.
Zonguldak'ta sağanak: Yollar göle döndü - 4
Yağmur nedeniyle trafikte de zaman zaman aksama oldu. Zonguldak-Kozlu yolunda su birikintileri nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi.
Zonguldak'ta sağanak: Yollar göle döndü - 5

YAĞMURDA BAŞINA ŞAMPUAN DÖKÜP YIKANDI

Öte yandan Zonguldak Belediyesi Kültür Merkezi eski Müdürü Abdullah Bakır ise şiddetli yağmur altında yıkandığı anları sosyal medya hesabından yayınladı.
Zonguldak'ta sağanak: Yollar göle döndü - 6
Bakır, başına döktüğü şampuanla saçlarını yıkadı.
Zonguldak'ta sağanak: Yollar göle döndü - 7
Zonguldak'ta sağanak: Yollar göle döndü - 8
Zonguldak'ta sağanak: Yollar göle döndü - 9
Zonguldak'ta sağanak: Yollar göle döndü - 10
Zonguldak'ta sağanak: Yollar göle döndü - 11
Zonguldak'ta sağanak: Yollar göle döndü - 12
Zonguldak'ta sağanak: Yollar göle döndü - 13

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