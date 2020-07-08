Zonguldak'ta sağanak: Yollar göle döndü

Zonguldak'ta sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme kazada 4 araç hasar gördü. Öte yandan Zonguldak Belediyesi Kültür Merkezi eski Müdürü Abdullah Bakır, şiddetli yağmur altında şampuanla saçlarını yıkadığı anları sosyal medyadan yayınladı.
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DHA 08.07.2020 - 10:18
Kentte saat 06.00 sıralarında gök gürültüsüyle birlikte sağanak etkili olmaya başladı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, Gazipaşa Caddesi'nde kaza meydana geldi.
Yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldaki zincirleme kazada, 4 araç hasar gördü.
Belediye ekipleri, rögarların tıkanmaması için çalışma yaptı.
Yağmur nedeniyle trafikte de zaman zaman aksama oldu. Zonguldak-Kozlu yolunda su birikintileri nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi.
YAĞMURDA BAŞINA ŞAMPUAN DÖKÜP YIKANDI
Öte yandan Zonguldak Belediyesi Kültür Merkezi eski Müdürü Abdullah Bakır ise şiddetli yağmur altında yıkandığı anları sosyal medya hesabından yayınladı.
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