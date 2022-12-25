Zonguldak'ta sondaj sırasında ana boru patladı

Zonguldak'ta köprülü kavşak düzenleme çalışmaları sırasında içme suyu iletim hattına zarar verilmesi sonucu iş yerleri suyla doldu. Borunun patlaması sonucu ise üç ilçede sular kesildi.

Zonguldak'ta sondaj sırasında ana boru patladı - 1

Zonguldak’ta sondaj sırasında su borusu patladı. Suyun boyu yaklaşık 15 metreyi yükseldi.

Zonguldak'ta sondaj sırasında ana boru patladı - 2

Bülent Ecevit Caddesi mevkisinde köprülü kavşak düzenleme çalışmaları yapılan alanda içme suyu iletim hattında zarar meydana geldi.

Zonguldak'ta sondaj sırasında ana boru patladı - 3

Su fışkırdığını görenler, durumu polis ve Zonguldak Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Zonguldak'ta sondaj sırasında ana boru patladı - 4

Polisler, çevrede güvenlik önlemi alarak yolu araç trafiğine kapattı.

Tazyikli su, zaman zaman çevreye taş parçaları fırlattı.

Zonguldak'ta sondaj sırasında ana boru patladı - 5

Yolda su birikintileri oluştu, su basan çok sayıda dükkanda hasar meydana geldi. Ekiplerce tahliye ve onarım çalışması başlatıldı.

Zonguldak'ta sondaj sırasında ana boru patladı - 6

Zonguldak Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ulutan Barajı'ndan Zonguldak Merkez ilçe, Kozlu, Kilimli, Çatalağzı, Gelik ve Muslu bölgelerinin içme suyu iletim hattı güzergahı üzerinde köprülü kavşak düzenlemesi çalışmaları yapılan alanda içme suyu iletim hattına verilen zarar nedeniyle arıza giderilinceye kadar su kesintisi uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.

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