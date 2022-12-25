Zonguldak'ta sondaj sırasında ana boru patladı

Zonguldak Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ulutan Barajı'ndan Zonguldak Merkez ilçe, Kozlu, Kilimli, Çatalağzı, Gelik ve Muslu bölgelerinin içme suyu iletim hattı güzergahı üzerinde köprülü kavşak düzenlemesi çalışmaları yapılan alanda içme suyu iletim hattına verilen zarar nedeniyle arıza giderilinceye kadar su kesintisi uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.