Zonguldak'ta sözde tarikat liderine bir cinsel istismar davası daha

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİL"

Savunması için söz verilen İsmail A., "Kesinlikle mağdurun iddiaları doğru değil. Kendisine cinsel saldırıda bulunmadım. Mağdur ilgi çekmek için üzerime iftira atıyor. N.M.Y.'nin babası ile İstanbul'da bir cemiyette tanıştım. Sonra çiftçilik yapmak için köyüme döndüm. Sonra aile köye yanıma gelip giderken, 'Burada kalalım. Biz de sizinle çiftçilik yapalım' dediler. Bizim binada boş bulunan 3'üncü kattaki dairede kalmaya başladılar. 1-1,5 yıl kaldılar." dedi.



"İFTİRA ATTILAR" SAVUNMASI



Ailenin diğer kızı N.Y.'nin, köyde kurdukları kooperatifte çalıştığını ve kendi apartmanında oturduğunu belirten İsmail A., "Ailesi, diğer kızları N.Y.'yi benim eşim yapmak istemiş. Bunları sonradan N.Y.’den duydum. Daha sonra, bunlardan uzak durmaya başladım ve onları uyardım. Bu olayların çevrede duyulmaması için kimseye anlatmadım. Sonra olayları eşime anlattım ve onları dışlamış gibi oldum. Onlar da gidip, çevreye dışlandıklarını anlatmışlar. Ama neden dışlandıklarını anlatmamışlar. Bizimle barışmaya çalıştılar. Barışamayınca N.Y.'yi benim kullandığımı ve aklının yetersiz olduğunu öne sürerek bana iftira attılar" diye konuştu.